Экс-глава госпиталя ветеранов войн подал в суд на правительство НСО

Уволенный глава госпиталя ветеранов войн Игорь Шарапов пытается вернуться на работу через суд

Центральный районный суд рассматривает дело бывшего директора новосибирского областного клинического госпиталя ветеранов войн Игоря Шарапова против министерства здравоохранения НСО, новосибирского правительства и департамента имущественных и земельных отношений НСО. Экс-глава госпиталя пытается через суд вернуться на работу после увольнения.







«Увольнение происходило следующим образом: господин Иванинский (глава минздрава НСО. — И.К.) пригласил меня в кабинет, это было в понедельник, и предложил уволиться по собственному желанию. Я спросил: "Могу ли я подумать?". Мне предложили подумать до вторника», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ Игорь Шарапов. Увольняться по собственному желанию Шарапов отказался, и на следующий день его уволили по п. 2 ч. 1 ст. 278 ТК РФ, которая позволяет увольнять руководителя государственного предприятия по желанию собственника.





В качестве соответчиков Шарапов привлек к суду правительство НСО и департамент имущественных и земельных отношений, так как госпиталь находится в областной собственности.





Глава новосибирского минздрава Олег Иванинский коротко подтвердил НГС.НОВОСТИ факт увольнения Игоря Шарапова по ст. 278 ТК РФ. «Шарапов И.В. занимал должность начальника ГБУЗ НСО "Государственный областной клинический госпиталь ветеранов войн" на протяжении 13 лет и 9 месяцев. В настоящее время должность начальника данной медицинской организации занимает Головко Е.А.», — прокомментировал министр Иванинский.





Елена Головко, как рассказала она сама корреспонденту НГС.НОВОСТИ, — супруга заместителя полпреда Сергея Меняйло Вадима Головко. До назначения на должность начальника госпиталя она работала в НИИТО главным врачом и врачом-неврологом.