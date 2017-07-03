Экс-глава госпиталя ветеранов войн подал в суд на правительство НСО

Уволенный глава госпиталя ветеранов войн Игорь Шарапов пытается вернуться на работу через суд
Уволенный глава госпиталя ветеранов войн Игорь Шарапов пытается вернуться на работу через суд

Центральный районный суд рассматривает дело бывшего директора новосибирского областного клинического госпиталя ветеранов войн Игоря Шарапова против министерства здравоохранения НСО, новосибирского правительства и департамента имущественных и земельных отношений НСО. Экс-глава госпиталя пытается через суд вернуться на работу после увольнения.


«Увольнение происходило следующим образом: господин Иванинский (глава минздрава НСО. — И.К.) пригласил меня в кабинет, это было в понедельник, и предложил уволиться по собственному желанию. Я спросил: "Могу ли я подумать?". Мне предложили подумать до вторника», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ Игорь Шарапов. Увольняться по собственному желанию Шарапов отказался, и на следующий день его уволили по п. 2 ч. 1 ст. 278 ТК РФ, которая позволяет увольнять руководителя государственного предприятия по желанию собственника.


В качестве соответчиков Шарапов привлек к суду правительство НСО и департамент имущественных и земельных отношений, так как госпиталь находится в областной собственности.


Глава новосибирского минздрава Олег Иванинский коротко подтвердил НГС.НОВОСТИ факт увольнения Игоря Шарапова по ст. 278 ТК РФ. «Шарапов И.В. занимал должность начальника ГБУЗ НСО "Государственный областной клинический госпиталь ветеранов войн" на протяжении 13 лет и 9 месяцев. В настоящее время должность начальника данной медицинской организации занимает Головко Е.А.», — прокомментировал министр Иванинский.


Елена Головко, как рассказала она сама корреспонденту НГС.НОВОСТИ, — супруга заместителя полпреда Сергея Меняйло Вадима Головко. До назначения на должность начальника госпиталя она работала в НИИТО главным врачом и врачом-неврологом.

Илья Калинин
Фото Сергея Ляшко

Прочтений: 4309
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (19)19
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено