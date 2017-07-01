В центре Новосибирска нашли огромную стену для граффити


Стена одного из корпусов бизнес-центра станет самой большой поверхностью для художников  
Стена одного из корпусов бизнес-центра станет самой большой поверхностью для художников  

Бизнес-центр на ул. Фрунзе, 5 разрешил участниками фестиваля уличного искусства Okrasheno нарисовать граффити на стенах своего комплекса.


Организаторами фестиваля, который пройдёт в Новосибирске с 7 по 9 июля, выступили новосибирские художники Иван Ягода и Роман Есин, комитет мэрии по делам молодёжи, а также руководство галереи «Арт-Ель».


Как рассказали организаторы, 405 кв. м стен внутри квартала в границах улиц Фрунзе – Советская – Державина – Красный проспект для художников выделило руководство бизнес-центра на ул. Фрунзе, 5. «Мы с ними пришли к соглашению, они пошли нам навстречу и заинтересованы в развитии этого двора, — говорит Иван Ягода. — Мы проходили по этому двору, заметили, что там рисуются граффити и никто их не закрашивает. И чем качественнее работа — тем дольше она живёт».


За 3 дня фестиваля художникам предстоит преобразить 6 локаций внутри квартала, самой большой из которых станет стена на ул. Фрунзе, 5 к.1 длиной 19 и высотой 6 м. Одна из стен будет сольной, над остальными художники будут работать в командах, рассказал Роман Есин.


Художникам предстоит оформить 6 локаций, среди них — стены и строение трансформаторной подстанции
Художникам предстоит оформить 6 локаций, среди них — стены и строение трансформаторной подстанции


По словам Есина, в фестивале примут участие 20 художников из России, Казахстана, Киргизии и Германии, среди известных приглашённых гостей — участники международных выставок уличного искусства Евгений chervi Макшаков (Бишкек), Nikita Nomerz (Нижний Новгород), который в рамках фестиваля также покажет документальный фильм об уличном искусстве, и немецкий художник WOK.


Концепции для каждой из площадок организаторы утвердили сами, эскизы работ тоже согласовываются, но примерно на 30 % работа на фестивале будет импровизацией, признался Иван Ягода. «Все взрослые, с высшим образованием — все понимают, что это жилой квартал, нужно считаться с жителями, — заверил он при этом. — Они все с хорошим посылом к этому подходят».


Начальный бюджет фестиваля, предоставленный комитетом по делам молодёжи, — 50 тыс. руб., эти средства ушли на обеспечение художников материалами. Средства на перелёты и размещение участников — спонсорские, спонсоры также помогают с техническим обеспечением фестиваля. С каждым из участников также будут работать волонтёры.


В этом году фестиваль будет проводиться впервые, однако организаторы намерены развивать его в будущем. «Туда же и малые архитектурные формы можно включить, скульптуры, скамейки. Начнём с того, что умеем, а в следующем году будем думать над улучшением — план у нас на 3 года прописан», — отметил Иван Ягода.


Новосибирские власти начали всё активнее привлекать уличных художников к оформлению городского пространства. Ранее на этой неделе НГС.НОВОСТИ рассказывали об акции «Граффитисты рисуют Новосибирск»: в её рамках художники оформили площадку для паркура в Кировском районе. Граффити входят и в концепцию создания дисперсного парка на Затулинке

Лиза Пичугина
Иллюстрации с сайта vk.com/okrashenofest

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