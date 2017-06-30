Пожар на Чехова: семья с шестью детьми лишилась дома

Сгоревший дом многодетной семьи

Многодетная семья потеряла дом в пожаре, который случился днём 30 июня на ул. Чехова в Новосибирске.





«Сотрудники МЧС России в течение часа ликвидировали открытое горение в Октябрьском районе на ул. Чехова, в результате которого огнём было уничтожено два дома», — сообщили в отделе информации ГУ МЧС России по Новосибирской области.







По сведениям МЧС, пострадавших в пожаре нет. В ведомстве уточнили, что в одном из домов жила многодетная семья с 6 детьми. Сейчас администрация Октябрьского района будет решать, где разместить жильцов сгоревших домов.







Общая площадь пожара составила около 300 кв. м, сейчас там продолжается проливка и разбор конструкций. Тушили огонь 31 пожарный на 9 машинах.







Сотрудники МЧС ещё работают на месте пожара: проливают конструкции и разбирают их





Предварительной причины пожара пока нет, на месте происшествия работает дознаватель отдела надзорной деятельности.







Сообщение о пожаре в МЧС поступило сегодня в 14:57. Тушение дома осложнялось тем, что он был обшит сайдингом, «который быстро распространяет огонь по всей площади», говорили в МЧС. Также ближайший пожарный гидрант находится в 400 м, поэтому «пожарные работали в перекачку».

