Дождь устроил потоп в Новосибирске

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Кадр видео
Кадр видео

Днём 30 июня прошедший дождь устроил потоп в Калининском районе Новосибирска.


Видео с залитой водой дорогой в редакцию НГС прислал читатель. Он пояснил, что увидел этот потоп около 17:00 рядом с областной стоматологической поликлиникой на ул. Александра Невского.


«Это ещё не всё у меня ребёнок успел снять. От Соснового бора <…> от трамвайного кольца и чуть вот сюда в cторону Учительской — там море, прям вот море. Больше полколеса легковушки там воды», — сообщил очевидец.


Также он добавил, что связывает потоп с прошедшим дождём и проблемами с ливневой канализацией.


Если вы стали очевидцем сегодняшнего потопа, то присылайте ваши фото и видео через WhatsApp, Viber и Telegram на номер 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку на сайте «Сообщи свою новость».



После публикации новости ещё один читатель НГС прислал в редакцию фотографии и видео с сегодняшним потопом в микрорайоне «Золотая горка».


Потоп после дождя на «Золотой горке»
Потоп после дождя на «Золотой горке»



Ранее синоптики сообщили, что в ближайшие выходные жителей Новосибирской области после жаркой недели ждут осадки и похолодание. «Ливневые грозовые дожди разной интенсивности с порывистыми ветрами шквалистого типа», — описывал предстоящую погоду пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

Ольга Хмелевская
Фото, видео читателей НГС

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