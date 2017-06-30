Дождь устроил потоп в Новосибирске

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Днём 30 июня прошедший дождь устроил потоп в Калининском районе Новосибирска.





Видео с залитой водой дорогой в редакцию НГС прислал читатель. Он пояснил, что увидел этот потоп около 17:00 рядом с областной стоматологической поликлиникой на ул. Александра Невского.





«Это ещё не всё у меня ребёнок успел снять. От Соснового бора <…> от трамвайного кольца и чуть вот сюда в cторону Учительской — там море, прям вот море. Больше полколеса легковушки там воды», — сообщил очевидец.







Также он добавил, что связывает потоп с прошедшим дождём и проблемами с ливневой канализацией.







Если вы стали очевидцем сегодняшнего потопа, то присылайте ваши фото и видео через WhatsApp, Viber и Telegram на номер 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку на сайте «Сообщи свою новость».









18:43

После публикации новости ещё один читатель НГС прислал в редакцию фотографии и видео с сегодняшним потопом в микрорайоне «Золотая горка».





Потоп после дождя на «Золотой горке»









Ранее синоптики сообщили, что в ближайшие выходные жителей Новосибирской области после жаркой недели ждут осадки и похолодание. «Ливневые грозовые дожди разной интенсивности с порывистыми ветрами шквалистого типа», — описывал предстоящую погоду пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

