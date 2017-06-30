Владелица салона красоты получила 5 лет и огромный штраф за помощь подруге-аферистке

Подсудимая Вера Глотова получила условный срок и штраф 700 тыс. руб.

Сегодня, 30 июня, Железнодорожный районный суд Новосибирска вынес приговор 59-летней предпринимательнице Вере Глотовой, которую обвиняли в махинациях с муниципальными квартирами.





Как рассказала НГС.НОВОСТИ помощник прокурора Железнодорожного района Новосибирска, гособвинитель Ася Овчинникова, Вера Глотова — это близкая подруга экс-начальника жилищного управления мэрии Светланы Стыниной, помогавшая ей в афере с муниципальным жильём. Также в этой афере участвовал экс-заместитель Стыниной Андрей Гудченко.







По словам гособвинителя, именно владелица салона красоты Вера Глотова подыскивала номинальных покупателей, которым участники аферы продавали муниципальные квартиры по заниженной стоимости. После эти квартиры продавались другим покупателям по их реальной рыночной цене. Разницу сообщники забирали и делили между собой.







По словам Аси Овчинниковой, всего Вера Глотова в 2007–2014 годах приняла участие в афере с продажей 18 муниципальных квартир. «Ей предъявлен ущерб более 7 млн руб., и она их возместила мэрии в полном объёме», — рассказала Ася Овчинникова.







В СУ СКР по Новосибирской области сообщили, что свою вину Вера Глотова признала ещё на стадии следствия, она помогала раскрыть преступления и давала показания против сообщников. С ней заключили досудебное соглашение о сотрудничестве и выделили материалы уголовного дела в отдельное производство.







Как рассказали в прокуратуре Новосибирской области, суд признал 59-летнюю Веру Глотову виновной в 18 эпизодах мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорил её к 5 годам лишения свободы условно со штрафом в 700 тыс. руб. Приговор в силу не вступил.







По данным «СПАРК-Интерфакс», в прошлом Вера Глотова была директором и совладельцем ООО «Салон красоты "Имидж"», исполнительным директором и совладельцем ООО «Салон красоты "Имидж Люкс"». Сейчас она владеет компанией «Комфорт», которая специализируется на аренде и управлении недвижимостью.





Ранее на скамье подсудимых оказался ещё один участник аферы с муниципальным жильём — экс-чиновник мэрии Андрей Гудченко. Процесс над ним и тремя его сообщниками из агентства недвижимости «Новосибирский дом» сейчас идёт в Дзержинском районном суде. Светлана Стынина пока под следствием.