Небо над Октябрьским районом заволокло дымом от пожара

Дым от пожара
Дым от пожара

В Новосибирске на ул. Чехова в Октябрьском районе горит частный деревянный дом: пожар тушат 7 автоцистерн МЧС.


Сообщение о пожаре в ГУ МЧС России по Новосибирской области поступило 30 июня в 14:57. «Выехали пожарные в 14:59, прибыли в 15:05. На момент прибытия открытым огнём горел частный дом на двух хозяев на ул. Чехова», — рассказали в отделе информации ГУ МЧС по НСО.


Сейчас на месте пожара работает большое количество техники: 7 автоцистерн. На месте пожара также есть машина «скорой помощи».


«Ситуация осложняется тем, что дом обшит сайдингом, который быстро распространяет огонь по всей площади. Уже обрушение произошло, возгорание на площади 100 кв. м», — пояснили в МЧС.


Информации о локализации пожара и пострадавших пока нет.



В МЧС добавили, что «в одном из домов находятся газовые баллоны, в ходе тушения поданы 2 ствола на их охлаждение».


Пожар случился в так называемом «безводном районе» — поблизости нет источников наружного противопожарного водоснабжения. Ближайший от места возгорания пожарный гидрант находится в 400 м, «пожарные работают в перекачку».


Дом обшит сайдингом, который быстро распространяет огонь
Дом обшит сайдингом, который быстро распространяет огонь


Кроме того, два экипажа ГИБДД сейчас перекрывают дорогу.


Очевидцы рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в переписке в соцсети, что на Чехова сгорели три дома. «Все сгорело за минут 30, ничего не успели вынести», — написала очевидица.



Вчера сильный пожар случился в «тихом центре» Новосибирска: в гаражах, стоящих во дворе дома по ул. Чаплыгина, 3, произошло три взрыва, один из которых выбил окна в домах.

Ксения Евдокимова
Фото «Инцидент Новосибирск», читательницы НГС
Видео «Инцидент Новосибирск» (1), отдела информации ГУ МЧС России по НСО (2)

Прочтений: 5891
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (6)6
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено