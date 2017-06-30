Небо над Октябрьским районом заволокло дымом от пожара

Дым от пожара

В Новосибирске на ул. Чехова в Октябрьском районе горит частный деревянный дом: пожар тушат 7 автоцистерн МЧС.





Сообщение о пожаре в ГУ МЧС России по Новосибирской области поступило 30 июня в 14:57. «Выехали пожарные в 14:59, прибыли в 15:05. На момент прибытия открытым огнём горел частный дом на двух хозяев на ул. Чехова», — рассказали в отделе информации ГУ МЧС по НСО.







Сейчас на месте пожара работает большое количество техники: 7 автоцистерн. На месте пожара также есть машина «скорой помощи».







«Ситуация осложняется тем, что дом обшит сайдингом, который быстро распространяет огонь по всей площади. Уже обрушение произошло, возгорание на площади 100 кв. м», — пояснили в МЧС.







Информации о локализации пожара и пострадавших пока нет.











В МЧС добавили, что «в одном из домов находятся газовые баллоны, в ходе тушения поданы 2 ствола на их охлаждение».







Пожар случился в так называемом «безводном районе» — поблизости нет источников наружного противопожарного водоснабжения. Ближайший от места возгорания пожарный гидрант находится в 400 м, «пожарные работают в перекачку».







Дом обшит сайдингом, который быстро распространяет огонь





Кроме того, два экипажа ГИБДД сейчас перекрывают дорогу.







Очевидцы рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в переписке в соцсети, что на Чехова сгорели три дома. «Все сгорело за минут 30, ничего не успели вынести», — написала очевидица.









Вчера сильный пожар случился в «тихом центре» Новосибирска: в гаражах, стоящих во дворе дома по ул. Чаплыгина, 3, произошло три взрыва, один из которых выбил окна в домах.