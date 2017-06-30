«Денег на выдачу вкладов нет»: новосибирцы наткнулись на закрытые двери столичного банка

Часть отделений Межтопэнергобанка в Новосибирске временно не работает и не производит финансовые операции
Часть отделений Межтопэнергобанка в Новосибирске временно не работает и не производит финансовые операции

30 июня новосибирцы, пришедшие в отделения Межтопэнергобанка, наткнулись на закрытые двери.


«Сегодня пошли за вкладом в банк. Офисы оказались закрыты, на входе нас встретили охранники, которые сказали: "Всё, деньги не увидите". По их словам, банк скоро закроется, якобы все деньги перевели в офшоры. Мы сходили в большинство отделений банка — все они не работают, телефон горячей линии не отвечает. У нас открыт вклад в этом банке на 2 млн руб.», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ клиент Межтопэнергобанка, попросивший не называть его имени.


Однако на горячей линии Центробанка корреспонденту НГС.НОВОСТИ, который представился клиентом банка, сообщили, что у Межтопэнергобанка нет проблем с лицензией, а проверки не проводились:


«Сейчас с банком всё в порядке, они обязаны работать в штатном режиме и предоставлять свои услуги.


Если этого не происходит — вы должны написать жалобу нам. Либо через интернет-приемную, либо написать письмо», — сообщила сотрудник Центробанка.


В Новосибирске, по данным 2ГИС, 7 отделений Межтопэнергобанка. В отделении на ул. Богдана Хмельницкого, 59, где корреспондент представился клиентом, представитель банка заявила:


«У банка возможно будет отобрана лицензия в понедельник. Денежных средств на выдачу вкладов сейчас нет, поэтому платежи не осуществляем, ничего не принимаем. Сейчас наше отделение работает, про остальные ничего не могу сказать. Мы обслуживаем своих клиентов», — рассказала сотрудница отделения на ул. Богдана Хмельницкого.


Однако в московском офисе компании опровергли слова новосибирских работников банка.


«В настоящий момент наблюдаются технические сложности с работой программного обеспечения, что сказалось на возможности проведения платежей. Ситуация усугубилась резко возросшим количеством обращений клиентов для получения средств в кассах, с которым наш программно-аппаратный комплекс физически не справляется. Поэтому банк был вынужден сократить время обслуживания в ряде офисов», — рассказали НГС.НОВОСТИ в пресс-службе Межтопэнергобанка.


Как пояснили в пресс-службе, официальный режим работы банков — с 9:00 до 13:00 местного времени, большая часть отделений в это время работает в режиме консультирования, финансовые операции они практически не проводят. В это время принимаются бумажные платежные поручения и поручения посредством системы «Клиент-Банк». 


Справка: По данным сайта banki.ru, Межтопэнергобанк был учреждён в 1994 году в форме АООТ для обслуживания предприятий московского топливно-энергетического комплекса. До 1998 года основными акционерами и клиентами банка выступали компании «Мосгаз», «Газавтоматика», «Брокгаз» и др. В 2002 году организационно-правовая форма была преобразована в открытое акционерное общество, а спустя 5 лет, в 2007 году, Межтопэнергобанк начал развитие розничного направления. В 2011 году банк присоединил к себе новосибирский банк «Алемар», чем расширил географию присутствия и зашёл в Сибирь. 


В Новосибирске на этой неделе другая компания из-за технических проблем не смогла оперативно обслуживать своих клиентов. Серверы медицинской компании «Инвитро» подверглись атаке компьютерного вируса — в компании заявили, что персональные данные клиентов злоумышленникам похитить не удалось, но пострадала инфраструктура компании на территории России, Белоруссии и Украины.

Мария Шевлягина
Фото Александра Ощепкова

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