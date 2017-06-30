Полицейские взяли штурмом стоящий на эвакуаторе «Хаммер» с водителем

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«Хаммер» на эвакуаторе
«Хаммер» на эвакуаторе

Днём 30 июня в центре Новосибирска полицейские насильно вытащили водителя из «Хаммера», погруженного на эвакуатор.


Инцидент произошёл во втором часу дня возле дома № 16 на ул. Вокзальная магистраль. 


Как рассказал НГС.НОВОСТИ очевидец произошедшего, он увидел погруженную на эвакуатор машину. Тут же на платформе эвакуатора стояла женщина, а в самой машине сидел водитель, который категорически отказывался из неё выбираться. Полицейские сначала его уговаривали, а потом решили взять машину штурмом.


«Один [полицейский] забрался, начал дверь открывать — через форточку руку засунул, открыл дверь, но тот (водитель. — О.Х.) не давался. И вот они втроём его начали тащить за ноги, за руки. Тащили, он сопротивлялся, потом сказал: всё, всё, я выйду», — описал ситуацию очевидец.


По его словам, после этого полицейские надели на водителя наручники и посадили его в патрульную машину. Женщина осталась стоять на эвакуаторе. Что происходило дальше, мужчина не знает, так как не стал дожидаться развязки.


НГС.НОВОСТИ выясняют подробности случившегося.


В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области рассказали, что машина оказалась на эвакуаторе из-за того, что её водитель нарушил правила парковки. 


«Но так как молодой человек на уговоры не поддавался и в принципе оказывал сопротивление, на него был составлен протокол об административном правонарушении за неповиновение сотрудникам полиции (ст. 19.3 КоАП). Машину эвакуировали, она на штрафстоянке», — сообщили в областной полиции.



Ещё один похожий инцидент произошёл в этом месяце в Кировском районе: девушка бросилась под колёса эвакуатора ради помощи своей родственнице.

Ольга Хмелевская
Фото и видео Александра Ведяшкина

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