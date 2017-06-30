Возле долгостроя на «Манхэттене» возвели семиуровневую парковку

Парковочный комплекс у БЦ «Манхэттен» готовится к открытию
Парковочный комплекс у БЦ «Манхэттен» готовится к открытию

 ЗАО «Труд», застройщик затянувшегося проекта «Манхэттен», готов открыть 7-уровневую парковку рядом с 25-этажным долгостроем.


Как сообщили в ЗАО «Труд», забор возле парковочного комплекса «Манхэттен» начали убирать на прошлой неделе. К 30 июня возле многоуровневой парковки стояли только ограждающие конструкции на въездах и выездах, а также рабочие благоустраивали территорию.


Строительство торгово-офисного центра «Манхэттен» началось в 2009 году — комплекс состоит из четырёх зданий: самая высокая 25-этажная часть до сих пор не введена в эксплуатацию. Долгое время она была отмечена в справочнике 2ГИС как долгострой, однако в этом году сменила статус на строящееся здание. В 2015 году застройщик, ЗАО «Труд», пытался продать недострой, оценив его в 950 млн руб. 


Парковка открывается в 8-этажном здании рядом с долгостроем — саму парковку возводили с 2015 года.


По словам управляющего парковочным комплексом Алексея Полетаева, он уже прошёл все необходимые тесты и принят госкомиссией. Открытие запланировано на конец следующей недели.


Всего в комплексе 7 уровней с двумя серпантинными рампами и лифтами — это порядка 500 машино-мест, из которых в первую очередь запустят примерно половину. Помимо этого у здания эксплуатируемая кровля, которая может использоваться как для парковки автомобилей, так и для проведения мероприятий.


«Сейчас согласовываем с собственником, чтобы на кровле можно было проводить праздники. В хорошую погоду там шикарный вид на берег, на аквапарк, на центральную часть города», — объяснил Алексей Полетаев. Въезд и выезд из комплекса возможен сразу с трёх сторон: с пр. Димитрова, ул. Шамшурина и со стороны памятника паровозу у тоннеля.


Доступ на парковку будет автоматическим с отображением числа свободных мест, а оплата будет возможна как в паркоматах, так и в кассах
Доступ на парковку будет автоматическим с отображением числа свободных мест, а оплата будет возможна как в паркоматах, так и в кассах

Парковка будет работать в автоматическом режиме, на табло будет информация с числом свободных мест, на въезде и выезде будут работать паркоматы для наличной и безналичной оплаты и кассы. Цены пока на согласовании.


Двумя месяцами ранее в этой части города заработала открытая платная парковка у железнодорожного вокзала — она стала первой в городе, средства с которой пойдут в городской бюджет.

Лиза Пичугина
Фото Александра Ощепкова

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