Возле долгостроя на «Манхэттене» возвели семиуровневую парковку

Парковочный комплекс у БЦ «Манхэттен» готовится к открытию

ЗАО «Труд», застройщик затянувшегося проекта «Манхэттен», готов открыть 7-уровневую парковку рядом с 25-этажным долгостроем.





Как сообщили в ЗАО «Труд», забор возле парковочного комплекса «Манхэттен» начали убирать на прошлой неделе. К 30 июня возле многоуровневой парковки стояли только ограждающие конструкции на въездах и выездах, а также рабочие благоустраивали территорию.







Строительство торгово-офисного центра «Манхэттен» началось в 2009 году — комплекс состоит из четырёх зданий: самая высокая 25-этажная часть до сих пор не введена в эксплуатацию. Долгое время она была отмечена в справочнике 2ГИС как долгострой, однако в этом году сменила статус на строящееся здание. В 2015 году застройщик, ЗАО «Труд», пытался продать недострой, оценив его в 950 млн руб.





Парковка открывается в 8-этажном здании рядом с долгостроем — саму парковку возводили с 2015 года.





По словам управляющего парковочным комплексом Алексея Полетаева, он уже прошёл все необходимые тесты и принят госкомиссией. Открытие запланировано на конец следующей недели.







Всего в комплексе 7 уровней с двумя серпантинными рампами и лифтами — это порядка 500 машино-мест, из которых в первую очередь запустят примерно половину. Помимо этого у здания эксплуатируемая кровля, которая может использоваться как для парковки автомобилей, так и для проведения мероприятий.





«Сейчас согласовываем с собственником, чтобы на кровле можно было проводить праздники. В хорошую погоду там шикарный вид на берег, на аквапарк, на центральную часть города», — объяснил Алексей Полетаев. Въезд и выезд из комплекса возможен сразу с трёх сторон: с пр. Димитрова, ул. Шамшурина и со стороны памятника паровозу у тоннеля.







Доступ на парковку будет автоматическим с отображением числа свободных мест, а оплата будет возможна как в паркоматах, так и в кассах

Парковка будет работать в автоматическом режиме, на табло будет информация с числом свободных мест, на въезде и выезде будут работать паркоматы для наличной и безналичной оплаты и кассы. Цены пока на согласовании.







Двумя месяцами ранее в этой части города заработала открытая платная парковка у железнодорожного вокзала — она стала первой в городе, средства с которой пойдут в городской бюджет.