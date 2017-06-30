Власти отремонтировали сильно разбитые дороги в Заельцовском районе

Каток утрамбовывает ул. 2-ю Сухарную

Власти Новосибирска вложили 2,7 млн руб. в обустройство дорог в частном секторе Заельцовского района.





Сейчас подрядчики уже отремонтировали 200 м участка на ул. 2-я Лодочная и заканчивают ремонт 900 м ул. 2-й Сухарной в частном секторе.





«Мы продолжаем программу, которую начали в прошлом году: программа благоустройства дорог в частном секторе. Долгое время в Новосибирске на эту проблему не обращали внимание, жители подходят и на вопрос: "Когда последний раз ремонтировали эту улицу?" ответ: "Никогда"», — рассказал 30 июня на выездном совещании в частном секторе мэр Анатолий Локоть.







Представитель субподрядчика «Регион-Сибирь» Елхам Бахадур аглы Мамедов рассказал, что сначала рабочие снимают грунт дороги, потом засыпают грунт и щебёнку и всё утрамбовывают 18-тонным катком. Гравий, который положили на дороги, поставили из карьера Борок.







Отремонтированный участок ул. 2-й Сухарной





«Начали 22 июня и сегодня надеемся, что эти две улицы до конца доведём. Мы как подрядная организация даём 3 года гарантии, если что-то случается, наши специалисты выезжают и всё за свой счёт восстанавливают. Здесь в общей сложности дорога 24 см [высотой], я думаю, она очень долго будет держаться. Здесь в основном ездят легковые автомобили и большого потока нет», — отметил представитель субподрядчика.







«Отзывы сейчас позитивные: здесь были хляби, грязь, болото, а сейчас щебёночное покрытие позволяет улучшить ситуацию.





Есть вопросы, связанные с водоотведением на этом участке Заельцовского района. Здесь овражная такая зона, внизу пойма Оби, во время обильных дождей потоки воды, поэтому надо правильно спланировать и сделать водоотведение. Такое поручение сейчас дал, чтобы доделать до конца», — добавил Локоть.







Ул. 2-я Лодочная





В этом году на ремонт дорог частного сектора городские и областные власти выделили по 50 млн руб., столько же, сколько и в прошлом году. Этим летом отремонтируют 80 улиц, 15 % работ из них уже готовы.







В городе сейчас ремонтируют не только дороги честного сектора, но и городские магистрали. Недавно дорожники закончили ремонт участка ул. Орджоникидзе, на который получали множество жалоб, и ул. Восход и пл. Кирова.

