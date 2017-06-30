КамАЗ протаранил свадебный кортеж на Мочищенском шоссе

Авария произошла утром 30 июня на Мочищенском шоссе

30 июня в Заельцовском районе Новосибирска столкнулись КамАЗ и свадебная «Лада Калина».





Авария произошла в 11:30 на Мочищенском шоссе, возле перекрёстка с ул. Кедровой. «Участники двигались по Мочищенскому шоссе в сторону ул. Кубовая. "Лада" — в правом ряду, КамАЗ — в левом.





В районе перекрёстка с ул. Кедровая КамАЗ стал перестраиваться в правый ряд, водитель не заметил "Калину" и зацепил ее»,





— рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас Новосибирск».







В аварии никто не пострадал





Как отметили аваркомы, после столкновения КамАЗ протащил «Ладу Калину» несколько метров и передвинул её в левый ряд — «Ладу» развернуло на полосу встречного движения. Водитель «Калины» пояснил эвакуаторам, что он ехал на свадьбу. В ДТП никто не пострадал.







По данным сервиса Яндекс.Пробки, сейчас со стороны ул. Кедровой в сторону Мочищенского шоссе наблюдается затруднение движения — перед перекрёстком этих улиц на 1 км растянулся затор, скорость движения составляет 7 км/ч.

Авария спровоцировала затор на ул. Кедровой

Последняя авария с участием КамАЗа, о которой писали НГС.НОВОСТИ, произошла 21 июня — после аварии с военной машиной в Железнодорожном районе Новосибирска водителя грузовика зажало в салоне, его вызволяли спасатели.





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