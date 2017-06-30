КамАЗ протаранил свадебный кортеж на Мочищенском шоссе

Авария произошла утром 30 июня на Мочищенском шоссе 
Авария произошла утром 30 июня на Мочищенском шоссе 

30 июня в Заельцовском районе Новосибирска столкнулись КамАЗ и свадебная «Лада Калина».


Авария произошла в 11:30 на Мочищенском шоссе, возле перекрёстка с ул. Кедровой. «Участники двигались по Мочищенскому шоссе в сторону ул. Кубовая. "Лада" — в правом ряду, КамАЗ — в левом. 


В районе перекрёстка с ул. Кедровая КамАЗ стал перестраиваться в правый ряд, водитель не заметил "Калину" и зацепил ее», 


— рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас Новосибирск».


В аварии никто не пострадал
В аварии никто не пострадал


Как отметили аваркомы, после столкновения КамАЗ протащил «Ладу Калину» несколько метров и передвинул её в левый ряд — «Ладу» развернуло на полосу встречного движения. Водитель «Калины» пояснил эвакуаторам, что он ехал на свадьбу. В ДТП никто не пострадал. 


По данным сервиса Яндекс.Пробки, сейчас со стороны ул. Кедровой в сторону Мочищенского шоссе наблюдается затруднение движения — перед перекрёстком этих улиц на 1 км растянулся затор, скорость движения составляет 7 км/ч. 

Авария спровоцировала затор на ул. Кедровой 
Авария спровоцировала затор на ул. Кедровой 

Последняя авария с участием КамАЗа, о которой писали НГС.НОВОСТИ, произошла 21 июня — после аварии с военной машиной в Железнодорожном районе Новосибирска водителя грузовика зажало в салоне, его вызволяли спасатели. 


Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

Мария Шевлягина 
Фото vk.com/avtospas54rus

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