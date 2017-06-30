ХК «Сибирь» решил нанять на один день в команду простого болельщика

Победитель сыграет за любимую команду в одном матче

Сегодня в Новосибирске завершается приём заявок на участие в хоккейном реалити-шоу «Хочу в "Сибирь"» — любимый хоккейный клуб новосибирцев решил разыграть однодневный контракт с «Сибирью».





Победитель проведёт игровой день с любимой командой и сможет попасть в заявку на календарный матч «Сибири» в КХЛ с присутствием на скамейке запасных.





Первый отборочный кастинг пройдёт 7 июля, его будут транслировать на официальном канале хоккейной команды на YouTube.







«Из 600 претендентов будет отобрано 30 человек, которые будут тренироваться под присмотром заслуженного тренера Беларуси Виталия Стаина и экс-капитана "Сибири" Сергея Климовича.





Заявки отправили 600 человек, но вот справки от врача с разрешением заниматься спортом прислало чуть более 70 человек.





Без справок мы не сможем позвать людей на кастинг. Из 600 человек, подавших заявки, около 20 — женщины», — рассказала пресс-секретарь ХК «Сибирь» Мария Левинская.





Чтобы принять участие в реалити-шоу «Хочу в "Сибирь"», нужно быть не младше 18 лет и не старше 40, не иметь опыта обучения в хоккейной школе (или окончить обучение до 15 лет) и не участвовать в профессиональных играх. У желающих есть время отправить заявку с прикрепленной к ней справкой до полуночи 30 июня.

