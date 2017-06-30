Танцовщицы из Новосибирска сняли клип про Олимпийские игры ведьм

Участницы проекта Judance Team

Танцевальный коллектив из Новосибирска Judance Team победил в корейском конкурсе, посвящённом Олимпийским играм, — сибирячки в качестве награды получили путевки на родину Gangnam Style. А по возвращении — рассказали НГС.НОВОСТИ о своей поездке.





Как рассказала НГС.НОВОСТИ руководитель коллектива Алёна Суховеева, конкурс Arariyo Can't Stop Moving Dance Video Contest посвящён зимним Олимпийским играм, которые пройдут в следующем году в Южной Корее. Участницы коллектива — девушки 16–22 лет — нашли объявление о конкурсе в интернете, решили принять участие и сняли весёлый танцевальный ролик.







По сюжету несколько сказочных колдуний принимают участие в Олимпийских играх для ведьм: они получают волшебные письма с приглашением и соревнуются в гонках на мётлах и других забавных состязаниях.







Видео, которое принесло сибирячкам победу, обогнало по просмотрам ролики участников из Кореи, Колумбии, Арабских Эмиратов, Мексики, Нигерии, США и др.







«Съёмки проходили в Сосновом бору и в фотостудии Новосибирска. Ролик мы выпустили 30 декабря, 17 февраля мы узнали, что победили. Главным призом была 2-недельная поездка в Южную Корею, всё включено. Туда мы полетели в мае, нас было 7 танцоров и один оператор», — объяснила Алёна.







Девушки путешествовали по Южной Корее 2 недели





По её словам, эта поездка стала первым зарубежным путешествием для всех участниц коллектива.





«Нам там очень понравилось, люди очень хорошо нас там принимали. Это отличное место для первой зарубежной поездки. Выступать понравилось, погода понравилась — было очень тепло, места, которые мы посещали: парк развлечений, зоопарк очень большой и красивый. Особенно удивило, помимо огромных порций еды, то, что там не чувствуешь себя чужим. Они (корейцы. — К.Ш.) очень отзывчивые, любят туристов. До сих пор ждут в гости. В Пуане мы попробовали всю традиционную еду, было необычное мороженое с фасолью, например. Там был День города, нас всем подряд угощали. Ещё нам каждой подарили по килограмму риса, который они сами вырастили», — поделилась она впечатлениями и добавила, что на местном танцевальном конкурсе они выиграли 500 тыс. южнокорейских вон (около 26 тыс. руб).





Сибирячки показали себя и местным — они заняли призовое место в одном из местных танцевальных конкурсов





После того, как девушки вернулись, они выложили в Сеть видеоролик о своём путешествии. Многие из них только окончили школу, поэтому по возвращении начали готовиться к последнему звонку.







Видеоклип о путешествии сибирячек в Южную Корею





Талантливые новосибирцы не в первый раз выигрывают поездки за границу. Так, НГС.НОВОСТИ сегодня рассказывали о бармене бара Friends, который выиграл поездку в Мексику.