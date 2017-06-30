Анатолий Локоть: мэрия разбирается с вонью в городе

Жители города жалуются на неприятный запах

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал неприятный запах в городе, который долгое время беспокоит жителей и гостей города.







«Задаю сам вопросы и тоже ощущаю [неприятный запах] как житель Новосибирска. Связывают это с ветрами, розой ветров. Когда рядом с нами Кудряшовский крупный свинокомплекс, часто бывает душок очень характерный оттуда. Связано это с органикой», — сказал 30 июня мэр Новосибирска Анатолий Локоть.







Мэр добавил, что сейчас власти решают, что можно сделать. Мэр предположил, что придётся делать запросы на комплекс, чтобы узнать, что там происходит.







«Есть случаи по Новосибирску, когда это связано с техническими выбросами. Тогда мы быстро справляемся — претензии к предприятиям и они быстро исправляют ситуацию», — добавил Локоть.







На неприятный запах, витающий над городом, жители жалуются с начала лета. 26 июня гендиректор аэропорта Толмачёво Евгений Янкилевич после многочисленных жалоб пассажиров на неприятный запах отправил обращения в правительство Новосибирской области и территориальное управление Росавиации.







«Очевидно, что этот запах дают складированные на открытом воздухе промышленные отходы животноводческой деятельности, размещённые в непосредственной близости от аэропорта Толмачёво, в районе села Криводановка», — рассудили в «Толмачёво».







В АО «Кудряшовское», свинокомплекс которого размещается в Криводановке, НГС.НОВОСТИ в начале недели заявляли, что их предприятие не виновато в зловонии.







«Превышений [ПДК загрязняющих веществ] у нас нет никаких, все показатели у нас ниже нормы. То, что [в Новосибирске] периодически пахнет, это, наверное, нужно какой-то аналитической службе брать заборы воздуха и тогда уже говорить конкретно. Что это именно мы источаем такой зловонный запах, я вам не готова так ответить», — сказала инженер-эколог АО «Кудряшовское» и ООО «Кудряшовский мясокомбинат» Наталья Тюменцева.

