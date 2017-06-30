Внук забил молотком слишком вредную бабушку

В Новосибирске в суд отправилось дело молодого мужчины, которого обвинили в убийстве своей бабушки во время аффекта.





По версии следствия, 11 февраля на ул. Лазурной 26-летний парень, работающий поваром в одном из новосибирских кафе, остался вдвоём в квартире со своей бабушкой. «Обвиняемый увидел, что бабушка опять шарится в вещах его сестры. Конфликт произошёл. Она (бабушка. — А.И.) начала его оскорблять всячески. Говорила: ты толстый (у него проблемы с весом были), некрасивый, какой-то не такой», — рассказал НГС.НОВОСТИ заместитель руководителя следственного отдела по Октябрьскому району г. Новосибирска СУ СК по НСО, капитан юстиции Алексей Гурских.





После чего парень взял молоток и 7 раз ударил им по голове бабушки. Потерпевшая скончалась от черепно-мозговой травмы, но парень этого не заметил. «Потом в состоянии аффекта взял шнурок из обуви, на шею закинул и стал душить её, — подчёркивает Гурских. — Минут через 15 пришёл отец, всё это увидел. Всё. Обвиняемый никуда не убегал и сразу сознался».





Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что во время убийства парень находился в состоянии аффекта, возникшего в условиях длительной психотравмирующей ситуации. «Там в семье конфликт долгие годы продолжался, — пояснил следователь. — Парень проживал в одной квартире с отцом, мамой, бабушкой и сестрой родной. Им бы, по идее, давно надо было разъехаться или снимать квартиру».





Со слов следователя, конфликты происходили из-за бабушки, которая невзлюбила мать потерпевшего, свою сноху, с первого дня, когда она пришла к ним в дом. «Перед соседями говорила всякие нехорошие вещи про неё, — продолжает капитан юстиции. — Рассказывала вымышленные истории и ситуации. Самого парня постоянно оскорбляла и шарилась в вещах младшей сестры. В ходе конфликтов могла дать оплеухи им всем. Всё это время (у пострадавшего. — А.И.) это всё копилось. Если ранее они поругались и расстались, то тут он не выдержал».





В Следственном комитете подчёркивают, что семья считалась благополучной. «Парень весь положительный, — считает Гурский, — работал, учился. Основной заработок в семью приносили обвиняемый да его мама».





Мужчину обвинили по ч. 1 ст. 107 УК РФ (убийство в состоянии аффекта), дело будет рассматривать Октябрьский районный суд.







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