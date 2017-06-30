Сибиряк сделал 15 литров пунша и выиграл поездку в Мехико

Максим Гладышкевич получает кубок Diageo Reserve World Class в Москве

Новосибирец Максим Гладышкевич — бармен бара Friends — стал победителем международной образовательной программы, престижного конкурса Diageo Reserve World Class.





Конкурс проходил всю последнюю неделю в Москве.





«Это один из самых престижных конкурсов среди барменов. Он выиграл российский конкурс и поедет защищать Россию на международном соревновании в Мехико. Максим несколько лет участвовал в этом соревновании и получал награды в отдельных номинациях, но выиграл его в первый раз», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ PR-менеджер бара Friends Мария Тибекина.







На финальном этапе конкурса соревновались 15 барменов со всей России. Лучшего бартендера России выбирало международное жюри, которое оценивало авторские подачи коктейлей.





Финальным заданием стала задача — приготовить 15 литров пунша, т.е. 300 порций для всех гостей церемонии.





«Мой пунш называется Friends orchestra, каждый ингредиент в нём символизирует одно из наших мест. Французская виноградная водка Ciroc — бар Friends. Сухое вино из Гаскони символизирует новосибирский винный бар Ruby. Медовый сироп с алтайскими травами — ресторан Sparks с открытой кухней и божественной едой. Французская травяная горечь Suze добавляет вкусу комплексности уютного коктейльного бара Hiki в Академгородке. Идея пунша — совместить максимально разные компоненты так, чтобы они зазвучали прекрасной единой мелодией», — сообщил в переписке корреспонденту НГС.НОВОСТИ Максим Гладышкевич.





Гладышкевич на церемонии вечером 28 июня





28 июня в Москве Гладышкевичу вручили кубок победителя российского финала. Финал программы пройдет в августе этого года в Мехико. Перед мировым соревнованием Гладышкевич поедет в Чехию — на подготовку и обучение, сообщили в PR-отделе бара Friends. Поездки для победителя будут бесплатными.







Осенью 2016 года московская независимая организация барменов Bartender Brothers обнародовала список номинантов на другую премию для баров — Barproof, в разные номинации (топ-10) которой попали сразу пять новосибирских заведений — это бары Ruby и Pardon my French, Friends и Twiggy, а также «Джек Лондон».