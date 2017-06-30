Сибиряк сделал 15 литров пунша и выиграл поездку в Мехико

Максим Гладышкевич получает кубок Diageo Reserve World Class в Москве
Максим Гладышкевич получает кубок Diageo Reserve World Class в Москве

Новосибирец Максим Гладышкевич — бармен бара Friends — стал победителем международной образовательной программы, престижного конкурса Diageo Reserve World Class. 


Конкурс проходил всю последнюю неделю в Москве. 


«Это один из самых престижных конкурсов среди барменов. Он выиграл российский конкурс и поедет защищать Россию на международном соревновании в Мехико. Максим несколько лет участвовал в этом соревновании и получал награды в отдельных номинациях, но выиграл его в первый раз», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ PR-менеджер бара Friends Мария Тибекина.


На финальном этапе конкурса соревновались 15 барменов со всей России. Лучшего бартендера России выбирало международное жюри, которое оценивало авторские подачи коктейлей. 


Финальным заданием стала задача — приготовить 15 литров пунша, т.е. 300 порций для всех гостей церемонии. 


«Мой пунш называется Friends orchestra, каждый ингредиент в нём символизирует одно из наших мест. Французская виноградная водка Ciroc — бар Friends. Сухое вино из Гаскони символизирует новосибирский винный бар Ruby. Медовый сироп с алтайскими травами — ресторан Sparks с открытой кухней и божественной едой. Французская травяная горечь Suze добавляет вкусу комплексности уютного коктейльного бара Hiki в Академгородке. Идея пунша — совместить максимально разные компоненты так, чтобы они зазвучали прекрасной единой мелодией», — сообщил в переписке корреспонденту НГС.НОВОСТИ Максим Гладышкевич. 


Гладышкевич на церемонии вечером 28 июня
Гладышкевич на церемонии вечером 28 июня


28 июня в Москве Гладышкевичу вручили кубок победителя российского финала. Финал программы пройдет в августе этого года в Мехико. Перед мировым соревнованием Гладышкевич поедет в Чехию — на подготовку и обучение, сообщили в PR-отделе бара Friends. Поездки для победителя будут бесплатными.


Осенью 2016 года московская независимая организация барменов Bartender Brothers обнародовала список номинантов на другую премию для баров — Barproof, в разные номинации (топ-10) которой попали сразу пять новосибирских заведений — это бары Ruby и Pardon my French, Friends и Twiggy, а также «Джек Лондон». 

Мария Шевлягина 
Фото предоставлены PR-отделом бара Friends

Прочтений: 3047
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (16)16
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено