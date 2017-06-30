Новосибирцам разрешили купаться на пляже «Наутилус»





Роспотребнадзор посчитал, что вода в Оби не опасна для здоровья

Областной Роспотребнадзор сообщил, что в Оби около пляжа «Наутилус» можно купаться.





Надзорное ведомство сообщило, что вода в Оби на территории пляжа соответствует гигиеническим нормативам — специалисты получили результаты проб воды от 28 июня. Ещё 8 дней назад Роспотребнадзор заявлял об обратном. При этом в пресс-службе областного МЧС говорили, что пляж «Наутилус» входит в число официальных мест отдыха у воды.





Также пробы показали, что по нормативам подходит для купания вода и на других пляжах:





парк отдыха «Звезда» ООО «Неоком-Сервис» (Новосибирск),

пляж «Обское море» ООО «Сан Сити» (Новосибирск),

пляж МАУК города Новосибирска ПКиО «У моря Обского» (Новосибирск),

пляж ЗАО «Сосновка» (Новосибирск),

пляж «На камнях» ООО «Санаторий Рассвет» (Бердск),

пляж ЗАО «Пансионат "Былина"» (Бердск),

пляж ООО «Дюны» (Бердск),

пляж «Старый Бердск» ООО «Хан-Тенгри»,

место массового отдыха и занятия спортом лодочная станция «Ласточка», пляж ООО Яхт-клуб «Роял Марин» (Бердск),

пляж бухта «Лазурная» (озеро Чаны, с. Квашнино, Барабинский район),

пляж «Центральный» (микрорайон Центральный, г. Искитим, Искитимский район).





Всего в Новосибирске работают 9 официальных пляжей. Сотрудники МЧС проверили их и выставили там спасательные посты.





НГС.НОВОСТИ, в свою очередь, побывали в самых популярных местах отдыха у воды в черте города и выбрали лучшие.