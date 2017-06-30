Для новосибирских трасс заказали датчики, предсказывающие погоду

Следить за погодой на дорогах будут бесконтактные датчики

«Сибуправтодор» решил купить для дорог Новосибирской области 13 метеостанций стоимостью 246 млн руб.





Речь идёт об установке автономной системы метеообеспечения (АСМО), пояснили в управлении, т.е. метеостанций со специальным программным обеспечением. Установка АСМО началась в 2016 году — тогда в НСО установили 4 метеостанции (на 37-м км Северного обхода Новосибирска, 86-м км Р-256 «Чуйский тракт», 117-м км трассы Р-255, 1151-м км Р-254).





В 2017 году управление планирует установить 13 метеостанций на федеральных дорогах НСО, в планах организации — установить 83 такие станции до конца 2018 года.





Внешне станция — это опора высотой около 10 м, оснащённая бесконтактными датчиками, рассказал НГС.НОВОСТИ первый заместитель начальника Федерального управления автомобильных дорог «Сибирь» Федерального дорожного агентства Дмитрий Батурин. Датчики работают в автоматическом режиме, они передают на сервер ФКУ «Сибуправтодор» информацию о погоде на дороге: температуру и влажность воздуха, температуру покрытия проезжей части, направление и скорость ветра, зимой датчики фиксируют «наличие противогололедных материалов на покрытии», пояснил Батурин.





Также они позволяют делать метеопрогноз на ближайшее время.





Победитель конкурса станет известен 21 июля, Батурин отметил, что информация со станций будет поступать уже этой зимой.





Ведомство хочет разместить подобные метеостанции не только в НСО, но и на дорогах Кемеровской, Омской и Томской областей — а именно на федеральных дорогах Р-254 «Иртыш» (М-51 «Байкал»), Р-255 «Сибирь» (М-53 «Байкал»), Р-256 «Чуйский тракт» (М-52 «Чуйский тракт»), А-320 (М-38), Р-402 (1Р 402).





Однако у простого автомобилиста не будет доступа к данным АСМО, информацию об опасностях на дорогах он сможет получить только на сайте «Сибуправтодора» и в СМИ: «Доступ к данным имеет оперативный дежурный Федерального управления автомобильных дорог "Сибирь" и подрядные организации. В случае необходимости информация о погоде и состоянии дорожного покрытия оперативно размещается на сайте "Сибуправтодора" и в средствах массовой информации», — сказал Батурин.







Путешествие по трассе не всегда безопасно, особенно зимой и весной. К примеру, в марте этого года возле Коченёво из-за гололеда столкнулись сразу 10 машин.