Объявлен срок нового отключения горячей воды в Новосибирске

Специалисты «СИБЭКО» решили с 3 по 5 июля начать гидравлические испытания в зоне котельной Новосибирского оловокомбината.







Котельная расположена в Кировском районе по адресу ул. Мира, 62/4.







«Расхолаживание сетевой воды у потребителей по зоне котельной Новосибирского оловокомбината начнётся с 8 часов 2 июля», — передает пресс-центр мэрии.







Горячую воду отключат на этих улицах:







ул. Урманова, ул. Кожевникова, ул. Оловозаводская, ул. Аникина, ул. Обогатительная, ул. XX Партсъезда.







Максимальный срок отключения горячей воды — до 7 июля.







В этом году гидравлические испытания в Новосибирске начались с отключений горячей воды в зоне ТЭЦ-5 15 мая.