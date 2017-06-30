Улицу Богдана Хмельницкого сузили на 4 метра из-за большой ямы

Аварийные работы «Горводоканал» планирует закончить 12 июля
Аварийные работы «Горводоканал» планирует закончить 12 июля

30 июня дорожники сузили проезжую часть на ул. Богдана Хмельницкого на 4 м из-за работ «Горводоканала».


Дорогу сузили недалеко от перекрёстка ул. Богдана Хмельницкого и Писемского. 


«С 30 июня ограничено движение транспорта по ул. Богдана Хмельницкого в районе дома № 71/2, проезжая часть сужена на 4 м. Это связано с проведением МУП "Горводоканал" аварийных работ по ремонту водопровода», — сообщили в департаменте транспорта мэрии.


Ремонт хотят закончить 12 июля.


Место сужения дороги
Место сужения дороги


По данным сервиса Яндекс.Карты, в 10:30 на ул. Богдана Хмельницкого от ул. Дунаевского до места аварийных работ образовалась пробка, скорость движения там 5 км/ч.


Два дня назад, 28 июня, на ул. Богдана Хмельницкого образовалась многочасовая пробка из-за аварийных работ. Очевидцы рассказывали, что на пересечении ул. Богдана Хмельницкого и Писемского видели «яму диаметром с колодец», днём её как раз огораживали рабочие и что на месте работ заметили машину с надписью «Горводоканал».

Ксения Евдокимова
Фото Стаса Соколова (1), фрагмент справочника 2ГИС (2)

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