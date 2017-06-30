Тело утонувшего на глазах у матери мальчика унесло на 23 км от пляжа

Тело ребёнка искали 4 дня и нашли на другом конце города
Тело ребёнка искали 4 дня и нашли на другом конце города

Тело 6-летнего мальчика, который утонул на пляже в микрорайоне Затон в Новосибирске 26 июня, нашли возле посёлка Красный Яр. 


Мальчик утонул около 17:00 в понедельник, 26 июня, во время купания на пляже в Затоне. Рядом с ребёнком находилась мать, которая отвлеклась на двоих других своих детей. Очевидцы сообщили, что ребёнок запнулся в воде и его начало крутить по течению. «Мама была трезвая, она не пьёт, не курит, она глухонемая, она даже не услышала бы [крика ребёнка]. Да и в принципе он даже крикнуть не успел, потому что, видать, нахлебался воды, когда упал», — описала тогда ситуацию очевидица происшествия. 


Как рассказали в пресс-службе МАС, водолазы три дня занимались поисками тела возле береговой линии у микрорайона. Было обследовано около 2 км береговой линии у Затона. 


Вечером в четверг, 29 июня, около 17:00, очевидцы в поселке Красный Яр заметили плывущее по реке тело ребёнка и вызвали полицию. Мальчика отнесло на 23 км вниз по течению реки.


«В том месте, где он купался, находится судовой ход, он очень близко подходит к берегу. Судовой ход — это место на реке, где проходят суда, там большая глубина и сильное течение. Так вот в том месте судовой ход начинается в 20 м от берега, поэтому его сразу подхватило и сразу понесло по реке», — рассказал заместитель начальника спасателей МАСС Константин Максимов.


В пресс-службе СУ СК РФ по НСО рассказали, что следователи проводят проверку в отношении этого несчастного случая. «В практике нет привлечения к ответственности родителей, которые не смогли спасти ребёнка при несчастном случае. Возможно, там и трагедии бы не произошло, но мать ребёнка оказалась глухонемой, и не смогла объяснить окружающим, что происходит. Её одна женщина поняла, попыталась спасти ребёнка, но было уже поздно», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ старший помощник руководителя СУ СКР по НСО Алексей Максименко.


В понедельник, 26 июня, в Новосибирской области утонуло на разных водоёмах пять человек — два ребёнка и трое взрослых.

Мария Шевлягина 
Фото Анны Золотовой

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