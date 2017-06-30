Водитель байка потерял стопу после ДТП со встречной «Ладой»


Место аварии 
Место аварии 

В Ленинском районе «Лада» выехала на встречную полосу и столкнулась с мотоциклом «Хонда».


Авария произошла в 21:45 на ул. Толмачёвская. Автомобиль «Лада» ехал по ул. Толмачёвская, а мотоцикл двигался во встречном направлении. 


По предварительной информации, 37-летний водитель легковушки частично выехал на встречную полосу и столкнулся с мотоциклом. В аварии пострадал только 29-летний водитель байка, сообщили в Госавтоинспекции. 


«У мотоциклиста ампутация левой стопы, разрыв печени, рваная рана левого предплечья. Мужчина находится в реанимации», 


— рассказали в отделе пропаганды ГИБДД Новосибирска, добавив, что сейчас вина мотоциклиста не прослеживается.


В объяснительной водитель «Лады» написал, что не понял, как произошло ДТП, отметили в Госавтоинспекции. 


Вечером 29 июня на правом берегу Новосибирска произошло ещё одно ДТП с участием мотоцикла. На перекрёстке ул. Крылова и Советская столкнулись «Харлей Дэвидсон» и «Тойота Премио». Оба водителя получили серьёзные травмы

Ольга Власова
Фото предоставлено отделом пропаганды ГИБДД Новосибирска

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