Водитель байка потерял стопу после ДТП со встречной «Ладой»





Место аварии

В Ленинском районе «Лада» выехала на встречную полосу и столкнулась с мотоциклом «Хонда».







Авария произошла в 21:45 на ул. Толмачёвская. Автомобиль «Лада» ехал по ул. Толмачёвская, а мотоцикл двигался во встречном направлении.





По предварительной информации, 37-летний водитель легковушки частично выехал на встречную полосу и столкнулся с мотоциклом. В аварии пострадал только 29-летний водитель байка, сообщили в Госавтоинспекции.





«У мотоциклиста ампутация левой стопы, разрыв печени, рваная рана левого предплечья. Мужчина находится в реанимации»,





— рассказали в отделе пропаганды ГИБДД Новосибирска, добавив, что сейчас вина мотоциклиста не прослеживается.







В объяснительной водитель «Лады» написал, что не понял, как произошло ДТП, отметили в Госавтоинспекции.





Вечером 29 июня на правом берегу Новосибирска произошло ещё одно ДТП с участием мотоцикла. На перекрёстке ул. Крылова и Советская столкнулись «Харлей Дэвидсон» и «Тойота Премио». Оба водителя получили серьёзные травмы.