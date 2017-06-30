Новосибирцев ждут ливни и похолодание после жаркой недели

2 и 3 июля в области похолодает до +18…+23 градусов
2 и 3 июля в области похолодает до +18…+23 градусов

В ближайшие выходные жителей Новосибирской области после жаркой недели ждут ливни и похолодание.


«Мы ждём активизации циклонической деятельности на территории юго-востока Западной Сибири, поэтому будет больше облачности, осадков. Они, кстати, уже сейчас активизируются над районами Кемеровской области, Алтайского края, Республики Алтай. Там сегодня ночью выпало 25–46 мм [осадков]. И одновременно у нас идёт ослабление жары, понижение температуры», — рассказал пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.


Завтра, 1 июля, днём в Новосибирской области будет +19…+26 градусов, а 2 и 3 июля похолодает до +18…+23 градусов.


Ночью 1 июля синоптики прогнозируют +13…+19 градусов, а 2 и 3 июля ночные температуры понизятся до +7…+12 градусов. «И [будут] ливневые грозовые дожди разной интенсивности с порывистыми ветрами шквалистого типа», — добавил Ягудин.


По данным сайта Западно-Сибирского УГМС, в Новосибирске завтра днём будет +19…+24 градуса, а 2 июля — от +17 до +22 градусов.


На прошедшей рабочей неделе в Новосибирске было жарко, до + 30 градусов, при этом в ночь на 28 июня в городе прошла сильная гроза.

Ксения Евдокимова
Фото Александра Ощепкова

Прочтений: 9548
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (34)34
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено