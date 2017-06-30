Новосибирцев ждут ливни и похолодание после жаркой недели

2 и 3 июля в области похолодает до +18…+23 градусов

В ближайшие выходные жителей Новосибирской области после жаркой недели ждут ливни и похолодание.





«Мы ждём активизации циклонической деятельности на территории юго-востока Западной Сибири, поэтому будет больше облачности, осадков. Они, кстати, уже сейчас активизируются над районами Кемеровской области, Алтайского края, Республики Алтай. Там сегодня ночью выпало 25–46 мм [осадков]. И одновременно у нас идёт ослабление жары, понижение температуры», — рассказал пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.







Завтра, 1 июля, днём в Новосибирской области будет +19…+26 градусов, а 2 и 3 июля похолодает до +18…+23 градусов.







Ночью 1 июля синоптики прогнозируют +13…+19 градусов, а 2 и 3 июля ночные температуры понизятся до +7…+12 градусов. «И [будут] ливневые грозовые дожди разной интенсивности с порывистыми ветрами шквалистого типа», — добавил Ягудин.







По данным сайта Западно-Сибирского УГМС, в Новосибирске завтра днём будет +19…+24 градуса, а 2 июля — от +17 до +22 градусов.







На прошедшей рабочей неделе в Новосибирске было жарко, до + 30 градусов, при этом в ночь на 28 июня в городе прошла сильная гроза.

