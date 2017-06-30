Сибирские учёные выдвинули своего кандидата на пост президента РАН
Президиум СО РАН выдвинул академика Геннадия Красникова на пост президента РАН.
Информация об этом появилась 30 июня на официальном сайте Сибирского отделения РАН. Выборы президента РАН состоятся в сентябре 2017 года.
«Выдвижение кандидата на президиуме регионального отделения РАН имеет рекомендательный характер и предназначено для будущих участников голосования на общем собрании Академии наук», — прокомментировали «Интерфаксу» в аппарате СО РАН.
Как уточняет издание, на пост президента РАН сейчас также зарегистрированы директор Института проблем лазерных и информационных технологий Владислав Панченко, директор Института прикладной физики РАН Александр Сергеев, проректор МГУ Алексей Хохлов и экс-глава комитета Госдумы по науке и наукоемким технологиям Валерий Черешнев.
Геннадию Красникову 59 лет. Он окончил физико-технический факультет Московского института электронной техники. В 1991 году Геннадий Красников занял пост генерального директора ОАО «НИИМЭ и Микрон». С 1999 по 2003 год работал генеральным директором концерна «Научный центр» В 2005-2012 году он был руководителем бизнес-направления «Микроэлектронные решения» в ОАО «Ситроникс». Сейчас Геннадий Красников — генеральный директор АО «НИИМЭ», председатель Совета директоров ПАО «Микрон». Компания является ведущим отечественным разработчиком полупроводниковой продукции, сообщается на официальном сайте предприятия.
В прошлом году Геннадий Красников получил медаль ЮНЕСКО «За вклад в развитие нанонауки и нанотехнологий» за его усилия по расширению использования нанотехнологий в обрабатывающей промышленности, а также за деятельность в области изучения физики полупроводников и полупроводниковых приборов.
Ранее президентом РАН был 71-летний Владимир Фортов. В марте он подал заявление об освобождении от должности президента РАН. Сейчас обязанности главы Российской академии наук исполняет вице-президент РАН Валерий Козлов.
Этой весной в Новосибирске также должны были состояться выборы главы Сибирского отделения СО РАН. Тогда президиум сибирских ученых рекомендовал на пост председателя СО РАН доктора физико-математических наук Сергея Алексеенко. Однако выборы отложили из-за переноса срока выборов президента РАН с весны на осень.
Ольга Власова
Фото www.mikron.ru