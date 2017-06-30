В центре Новосибирска поворачивавшая «Тойота» сбила мотоциклиста (обновлено)

Место ДТП 
Место ДТП 

В центре Новосибирска вечером 29 июня автомобиль «Тойота Премио» столкнулся с мотоциклом.


ДТП произошло около 22:00 на перекрёстке ул. Советская и ул. Крылова, сообщают в социальных сетях. По словам очевидцев аварии, водитель «Тойоты » не пропустил двигавшегося прямо мотоциклиста, когда поворачивал на ул. Крылова. 


«Тойота» при столкновении получила серьёзную вмятину. Мотоциклист слетел на асфальт. 


На место ДТП прибыли «скорая» и полиция. Обоим водителям понадобилась помощь врачей. По предварительной информации, мотоциклиста госпитализировали с серьёзными травмами. 


Очевидцы аварии в социальных сетях сообщают, что мужчина ехал с невысокой скоростью, на нём был шлем. Водитель седана пояснил, что не видел едущего мотоциклиста.


НГС.НОВОСТИ выясняют информацию о состоянии водителей.


С начала летнего сезона это уже далеко не первое ДТП с участием мотоциклистов. В середине июня в Советском районе не поделила дорогу с байком «Тойота Карина». Водитель мотоцикла и его пассажирка получили травмы. А в начале июня 25-летний мужчина разбился при столкновении с грузовиком в Бердске. 


Дополнение: В отделе пропаганды ГИБДД Новосибирска рассказали подробности аварии. Она произошла в 22:15. 


«Водитель "Тойоты Премио" ехал по ул. Советская со стороны ул. Гоголя и собирался поворачивать налево, в сторону ул. Крылова. Напротив дома № 79"а" по ул. Советская он столкнулся с мотоциклом "Харлей Дэвидсон". Он ехал по ул. Советской со стороны ул. Ермака в сторону ул. Гоголя в прямом направлении. То есть машина поворачивала, а мотоцикл ехал во встречном направлении и они столкнулись», — описали дорожную ситуацию в Госавтоинспекции. 


Водителя «Тойоты» увезли в больницу с разрывом связок правого плечевого и локтевого суставов. У водителя мотоцикла врачи диагностировали открытый перелом правой ключицы и многочисленные рваные раны — пальца правой кисти, правого коленного сустава, левого плеча, а также ушиб лёгкого.  


Водителю седана — 59 лет, а мотоциклисту — 25, уточнили в ГИБДД. 


«Предварительно согласно правилам дорожного движения вины мотоциклиста в столкновении нет», — пояснили в отделе пропаганды. 

Ольга Власова
Фото предоставлено отделом пропаганды ГИБДД Новосибирска 

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