Плавучий фонтан на Михайловской набережной «подыграл» солисту НОВАТа

Карен Мовсесян спел песни о животных

Вечером 29 июня на историческом шоу «Песни с фонтанами» на Михайловской набережной плавучий фонтан «подыграл» солисту оперного театра Карену Мовсесяну во время исполнения детских песен.







Шоу организовывали Музей города Новосибирска и предприятие «Городские фонтаны». Как рассказали в пресс-службе Музея Новосибирска, солист оперного театра Карен Мовсесян, солистка Городской дирекции творческих программ Наталья Басова и учащиеся вокальной студии «Вголосе» спели популярные детские песни о животных.









Концерт организован в честь Новосибирского зоопарка им. Р.А. Шило, которому в этому году исполняется 70 лет. На концерте были исполнены песни «Черный кот», «Преданней собаки нету существа» и другие известные мелодии. В момент исполнения песни плавучий фонтан на реке Обь «подыгрывал» музыкантам.







Это уже второй сезон шоу «Песни с фонтанами», первый раз концерт прошел в июне прошлого года, за лето 2016 года было 4 представления. В этом году на шоу пришло около 100 человек.







На набережной собрались десятки детей





В прошлом году первое шоу прошло 10 июня — тогда прозвучали популярные детские песни из мультфильма «Бременские музыканты», кинофильма «Красная шапочка». Песню «Луч солнца золотого» спели в тот момент, когда солнце садилось за реку Обь.

