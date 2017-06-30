Плавучий фонтан на Михайловской набережной «подыграл» солисту НОВАТа

Карен Мовсесян спел песни о животных 
Карен Мовсесян спел песни о животных 

Вечером 29 июня на историческом шоу «Песни с фонтанами» на Михайловской набережной плавучий фонтан «подыграл» солисту оперного театра Карену Мовсесяну во время исполнения детских песен. 


Шоу организовывали Музей города Новосибирска и предприятие «Городские фонтаны». Как рассказали в пресс-службе Музея Новосибирска, солист оперного театра Карен Мовсесян, солистка Городской дирекции творческих программ Наталья Басова и учащиеся вокальной студии «Вголосе» спели популярные детские песни о животных. 



Концерт организован в честь Новосибирского зоопарка им. Р.А. Шило, которому в этому году исполняется 70 лет. На концерте были исполнены песни «Черный кот», «Преданней собаки нету существа» и другие известные мелодии. В момент исполнения песни плавучий фонтан на реке Обь «подыгрывал» музыкантам. 


Это уже второй сезон шоу «Песни с фонтанами», первый раз концерт прошел в июне прошлого года, за лето 2016 года было 4 представления. В этом году на шоу пришло около 100 человек.


На набережной собрались десятки детей 
На набережной собрались десятки детей 


В прошлом году первое шоу прошло 10 июня — тогда прозвучали популярные детские песни из мультфильма «Бременские музыканты», кинофильма «Красная шапочка». Песню «Луч солнца золотого» спели в тот момент, когда солнце садилось за реку Обь. 

Мария Шевлягина 
Фото и видео Густаво Зырянова 

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