Взрыв в гаражах «тихого центра» выбил окна в соседних домах

Фото с пожара днём 29 июня
Фото с пожара днём 29 июня

В Новосибирске в 17:00 произошёл пожар в гаражах во дворе дома по ул. Чаплыгина, 3. 


«Я живу в доме на ул. Революции, 7. За стадионом возле дома есть гаражи, я когда подходила к дому, произошёл взрыв. Потом произошёл ещё один взрыв, потом ещё один — последней взрывной волной выбило стёкла, осколки посыпались на людей, которые стояли во дворе.


Была очень большая высота огня, всё на моих глазах произошло. Осколков стекла сейчас во дворе и в подъездах очень много, хотя окна на первом-втором этаже не сломаны — видимо, выше стекла повылетали», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ очевидец Анна Татьянина.


Дома по ул. Чаплыгина, 3 и ул. Революции, 7 находятся в одном дворе. Ранее в редакцию НГС новосибирцы прислали фотографии со столбом дыма, поднявшимся над городом. Корреспондент НГС выехал на место происшествия и застал местных жителей, которые также сообщали о взрыве. 


Сейчас у нас во дворе, напротив Театрального института, случилась беда. Мальчишки подожгли гаражи, и они начали взрываться один за другим. Взрывной волной на моих глазах выбило окна в подъезде, осколки стекла засыпали людей. Вроде все живы. Пожарные работают, машина ДПС уехала, полиция допрашивает свидетелей. Пожалуйста, объясните детям риски игр с огнём. #пожар #чп #новосибирск #страшножить

Публикация от Анна Татьянина (@annatatyanina)


Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по НСО, на вызов спасатели выехали в 17:23, в 18:40 произошла полная ликвидация возгорания.


«Спасатели не сообщали о хлопках — видимо, когда они уже приехали, их не было. Выгорел один гараж во дворе, два соседних гаража были задеты огнем, также пострадала крыша одноэтажного здания, расположенного рядом», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по НСО.


По словам очевидцев, на место приехали сотрудники полиции, которые опросили подростков, живущих в этих дворах. 


«Есть подозрение, что гаражи подожгли дети. Мальчишкам всем 10–12 лет, ошиваются во дворе всё лето. Возможно, взорвались канистры с бензином, возможно, колёса загорелись — резина очень хорошо горит», 


— добавила Татьянина. 


Другой пожар в центре города случился в конце прошлой рабочей недели — 23 июня во время ремонта загорелась библиотека Новосибирского государственного университета экономики и управления. 

Мария Шевлягина 
Фото Александра Ощепкова (1), Instagram annatatyanina (2,3,4,5)

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