Новосибирцы бросились менять дешевеющие дома на квартиры

За последний год в Новосибирской области значительно упали в цене дома — множество владельцев захотели сменить их на квартиры.





Специалисты портала N1.RU выяснили это, проверив 40 тыс. объявлений.







Среди тех, кто согласен на обмен своей недвижимости, 59 % занимают владельцы домов — за прошедший год, отмечают аналитики N1.RU, этот сегмент упал в цене значительнее остальной жилой недвижимости.





Кроме того, оказалось, что 15,5 % владельцев домов и коттеджей согласны получить в обмен квартиры.





Менять же квартиру на дом готовы лишь 0,5 % новосибирцев.





В городской черте цены на дома снизились в среднем на 18,4 % — с 3,58 до 2,9 млн руб., в области — на 19,3 %, с 2,64 до 2,1 млн руб.







Продавцы коттеджей в общей доле готовых на обмен занимают 18 %: цены на этом рынке к прошлому году снизились на 5,6 % в городе (в среднем до 8,65 млн руб.) и на 8,8 % в области (до 7,22 млн руб.).







Средняя цена дома, на который можно обменять квартиру, сегодня составляет 3,56 млн руб., а его площадь в среднем — 109 кв. м. При этом готовность к переезду чаще всего выражают продавцы квартир стоимостью около 3,2 млн руб. и средней площадью в 55 кв. м.







По мнению руководителя пресс-службы N1.RU Анастасии Гринёвой, большое число желающих обменять дом или коттедж на квартиру связано с их высокими ценами и сложностью продажи.





«Вероятнее всего, готовность к обмену — это в большей мере способ ускорить сделку, чем желание перебраться в многоэтажку», — предполагает она.







Цены на дома и коттеджи падают уже второй год. В прошлом году всего за 3 месяца они подешевели сразу на 15–19 %.