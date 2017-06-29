Новосибирец скрылся на две минуты под водой и утонул

Реанимационные действия по отношению к захлебнувшемуся мужчине днем 29 июня

Днем 29 июня на пляже в Советском районе Новосибирска утонул мужчина.







Происшествие случилось в 16:30. «Между двумя пляжами – «Звездой» и «Сан Сити», есть бетонный пирс. На нем отдыхала компания, сидели выпивали. Один из них решил нырнуть и захлебнулся», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по НСО.







Очевидцы вызвали спасателей и «скорую помощь».





«Начались поиски [мужчины в воде], они длились не более двух минут. После того, как мужчину вытащили на берег, немедленно начали делать реанимацию, «скорую» вызвали почти сразу, но она долго не могла подъехать, так как все въезды были огорожены бетонными блоками»,





- рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ в переписке «ВКонтакте» очевидица происшедшего.







По словам очевидцев, врачу «скорой» пришлось бежать к месту происшествия. Как сообщил корреспонденту брат погибшего, в воде у мужчины из-за перепада температуры остановилось сердце, которое удалось запустить в ходе реанимационных действий. Мужчину увезли в больницу, где стало известно, что он скончался.





Спасение мужчины на пляже в Советском районе днем 29 июня





Случаи утопления в воде в июне в Новосибирске — не редкость. Только за один день, 26 июня, в Новосибирской области утонуло на разных водоёмах пять человек — два ребёнка и три взрослых. До этого случая спасатели сообщали, что все случаи утопления происходили на "диких" пляжах.