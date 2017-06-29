Над центром Новосибирска поднялся столб дыма

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На месте пожара
На месте пожара

Вечером в Железнодорожном районе загорелся гараж рядом с домом по адресу Щетинкина, 18.


Дым очевидцы увидели около 17:50 — он поднялся чёрным столбом над центром города.


Наш читатель по имени Дмитрий прислал в редакцию фото дыма в небе над центром Новосибирска.


Чёрный дым над центром города
Чёрный дым над центром города


По данным корреспондента НГС.НОВОСТИ, огонь перекинулся на соседний гараж.


Соседний гараж задымился
Соседний гараж задымился


Корреспондент НГС.НОВОСТИ, оказавшийся на месте событий, уточнил, что гараж горит около дома № 7 на ул. Революции. Со ссылкой на комментарии местных жителей корреспондент сообщает, что в гараже что-то взорвалось, вероятно, газовый баллон. «Какие-то дети по крышам ходили, возможно, они и подпалили», — передал корреспондент мнение местных жителей.


Сгоревший гараж
Сгоревший гараж


«Сейчас есть вызов на ул. Щетинкина, 18. Горит гараж открытым огнём, пока там подали ствол. Более подробной информации нет», — рассказали в отделе информации ГУ МЧС России по Новосибирской области.


Дым на месте пожара
Дым на месте пожара


Сотрудники МЧС выехали к месту пожара 17:35, сейчас там работают две автоцистерны.


Гаражи в дыму
Гаражи в дыму


Ксения Евдокимова
Фото Александра Ощепкова

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