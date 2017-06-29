Над центром Новосибирска поднялся столб дыма

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На месте пожара

Вечером в Железнодорожном районе загорелся гараж рядом с домом по адресу Щетинкина, 18.





Дым очевидцы увидели около 17:50 — он поднялся чёрным столбом над центром города.





18:24

Наш читатель по имени Дмитрий прислал в редакцию фото дыма в небе над центром Новосибирска.





Чёрный дым над центром города





18:09

По данным корреспондента НГС.НОВОСТИ, огонь перекинулся на соседний гараж.





Соседний гараж задымился





18:08

Корреспондент НГС.НОВОСТИ, оказавшийся на месте событий, уточнил, что гараж горит около дома № 7 на ул. Революции. Со ссылкой на комментарии местных жителей корреспондент сообщает, что в гараже что-то взорвалось, вероятно, газовый баллон. «Какие-то дети по крышам ходили, возможно, они и подпалили», — передал корреспондент мнение местных жителей.







Сгоревший гараж





17:54

«Сейчас есть вызов на ул. Щетинкина, 18. Горит гараж открытым огнём, пока там подали ствол. Более подробной информации нет», — рассказали в отделе информации ГУ МЧС России по Новосибирской области.







Дым на месте пожара





Сотрудники МЧС выехали к месту пожара 17:35, сейчас там работают две автоцистерны.





Гаражи в дыму



