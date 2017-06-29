Видео: последний концерт солиста «Иванушки International» Олега Яковлева в Новосибирске

Фото предоставлено Trend-bar
Фото предоставлено Trend-bar


Сегодня утром в Москве скончался 47-летний певец Олег Яковлев — один из участников культовой группы 90-х «Иванушки International». По сообщению РИА Новости, смерть наступила рано утром. До этого артист был помещён в реанимацию с двухсторонним воспалением лёгких.


Последний визит Яковлева в Новосибирск состоялся в 2015 году, 22 мая он пел в местном Trend-bar. Владелец бара Григорий Крашенинников вспоминает: «Зрителей было человек 150, т.е. прилично, но не "биток". Сам Олег отработал очень хорошо. Народ пел, даже меня, помню, вытащили на сцену. Большую часть репертуара составляли старые песни "Иванушек", и песен пять он своих спел», — вспоминает ресторатор. На память о последнем концерте у него осталось это видео:



Олег Яковлев прославился как один из солистов группы «Иванушки International», выступать в которой он начал в 1998 году после того, как группу покинул Игорь Сорин. В 2013 году певец ушёл из группы, начав сольную карьеру.

Стас Соколов
Фото и видео предоставлены Григорием Крашенинниковым

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