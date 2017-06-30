Приставы арестовали счёт новосибирца за уже оплаченный мелкий штраф





У мужчины арестовали банковскую карточку

53-летний инвалид войны Андрей Манторов уже больше 3 месяцев воюет с судебными приставами, которые из-за небольшого штрафа заморозили его счета. Еще 10 марта Манторов получил от ГИБДД штраф — 1 тыс. руб. за неправильную парковку. 30 мая он оплатил его через «Сбербанк Онлайн», а 8 июня узнал, что его банковская социальная карта арестована и с неё списали ещё 1 тыс. руб. — по тому же штрафу ГИБДД.





«Счёт арестовали, и при том деньги списали с моей социальной карты, куда мне приходит пенсия», — возмущается новосибирец.







Мужчина снова направился в банк, где ему подтвердили, что деньги 31 мая перечислили в адрес областного управления федерального казначейства (документ есть в распоряжении редакции НГС.НОВОСТИ).







Андрей Манторов решил лично сходить на приём к приставам: один из приставов, сняв копию платёжной квитанции, пообещал закрыть исполнительное производство. Однако на этом неприятности водителя не закончились — 16 июня ему пришло СМС-уведомление о штрафе ГИБДД на сумму 1 тыс. руб. В базе данных портала госуслуг 18 июня также появилась запись о непогашенной задолженности в размере 1 тыс. руб. Появилась его фамилия и в банке данных исполнительных производств.





Дозвониться до приставов Андрей не смог и в итоге решил подать жалобу через сайт УФССП. «Время рассмотрения — месяц», — гласит надпись на официальном портале ведомства.





«За это время, я думаю, в третий раз штраф снимут», — усмехнулся Андрей.





В пресс-службе областного УФССП корреспонденту НГС.НОВОСТИ арест счёта объяснили тем, что квитанция об оплате штрафа через систему электронного документооборота (Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах) так и не поступила в ведомство.







«Аресты накладываются на основании ответов учётно-регистрирующих органов и кредитных организаций. В случае своевременного направления документов необходимость возбуждать исполнительное производство отсутствовала бы», — прокомментировали НГС.НОВОСТИ ситуацию в ведомстве.







После личного визита новосибирца к судебным приставам его дело закрыли, а 27 июня деньги вернули на банковский счёт, заявили в УФССП.







Однако утром 30 июня Андрей Манторов заявил НГС.НОВОСТИ, что деньги ему не пришли до сих пор, но из банка данных исполнительных производств его фамилия уже пропала.





Новосибирцам нередко приходится сталкиваться со сбоями при оплате штрафов. Например, на прошлой неделе НГС.НОВОСТИ рассказывали историю мужчины, с которого судебные приставы пытались взыскать 350 тыс. руб. При этом эту сумму задолжал не он, а его полный тёзка из другого города.

