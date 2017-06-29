Рулить некому: до «Новомарусино» перестал ходить популярный автобус

Новосибирцев обеспокоило то, что автобусы № 38 исчезли с маршрута

Городские власти рассказали, почему перестали ходить автобусы № 38 «Вокзал Новосибирск-Главный – ЖК "Новомарусино"».





Автобусы № 38 перестали попадаться пассажирам примерно две недели назад, поделилась своими наблюдениями с НГС.НОВОСТИ жительница микрорайона «Новомарусино» Юлия Шмидт.







По данным сайта ЦУГАЭТ, по которому можно отслеживать движение общественного транспорта, на момент публикации новости на маршруте не было ни одного автобуса № 38.







Как сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска со ссылкой на городской департамент транспорта, вообще на автобусном маршруте № 38 должно работать пять автобусов с интервалом в 19 минут в часы пик. Но, как показала радионавигация, в мае и июне этот маршрут работал нестабильно.





«Руководитель ООО "Кремль", обслуживающий данный маршрут, 28 июня был вызван на разбор, в ходе которого установлено, что сбои утверждённых расписаний движений вызваны недостатком водительского состава», — передали в пресс-центре мэрии.





Городские власти попросили перевозчика вернуться к стабильной работе на линии.





«Перевозчик предупреждён о возможном прекращении договорных отношений в случае несоблюдения планового выпуска подвижного состава на линию», — добавили в мэрии.







Связаться с самим перевозчиком у корреспондента НГС.НОВОСТИ не получилось: в открытом доступе, в том числе на сайте ЦУГАЭТ и в базе «СПАРК», его телефонов нет.





Автобусный маршрут № 38 появился в апреле 2017 года: он связал вокзал Новосибирск-Главный и микрорайон «Новомарусино». Маршрут автобуса пролегает по Димитровскому мосту.