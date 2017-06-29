Новосибирский зоопарк впервые продлил работу до позднего вечера

Зоопарк будет работать до 22:00 на протяжении всего июля

С 30 июня Новосибирский зоопарк им. Р.А. Шило будет работать до 22:00.





«Мы решили увеличить работу зоопарка из-за светового дня.





Сейчас довольно поздно темнеет, поэтому дневные животные позже засыпают. С 21:00 до 22:00 дневные животные начинают готовиться ко сну, а ночные, наоборот — просыпаются, начинают себя вести активнее.





До этого мы работали до 21:00, и это первый год, когда мы решили увеличить режим работы до 22:00», — рассказала работник зоопарка Евгения Пирожкова.





Как отметили в пресс-службе зоопарка, в новом режиме зоопарк проработает около месяца, всё будет зависеть от светового дня. При этом кассы будут работать до 20:30.







С середины июня животных Новосибирского зоопарка перевели на новый режим содержания из-за жары — хищников стараются кормить вечером. Клетки с животными опрыскивают водой, поливают из шланга. Сотрудники зоопарка следят, чтобы у зверей постоянно была вода.





Ранее синоптики рассказали, что в ближайшие дни в Новосибирске сохранится неустойчивая погода с высокой температурой: днём будет в пределах +25…+31 градуса, ночью в среднем +12…+19.







Если вы отправитесь в зоопарк, то сможете увидеть новые стеклянные барьеры в вольерах белых медведей Кая и Герды (их завершили устанавливать на этой неделе), а также заметите разницу в поведении животных по сравнению с мартом.

