Пролившийся из труб магазина водопад затопил тротуар в Краснообске

Водопад из труб в Краснообске 
Водопад из труб в Краснообске 

В посёлке Краснообск в Новосибирской области из труб забил трехстворчатый водопад.


«Трубы, скорее всего, для оттока воды с крыши. Мне кажется, они были забитые, там скопилась вода — крыша плоская, их прочистили, и всё начало стекать», — рассказала НГС.НОВОСТИ жительница Краснообска Юлия Лидли.


Она пояснила, что заметила этот водопад 29 июня приблизительно в 10:30 в здании № 80 в Краснообске, где располагаются Сбербанк и магазин «Сибириада». Женщина шла в банк, и когда заходила туда, из труб бежало немного воды.


«Когда вышли — там такой бурный поток, как будто и правда водопад. И потом он, пока я доставала телефон, за 5–7 секунд стих, и просто вода бежала, затапливая площадь перед магазином», — описала водопад женщина.



В магазине «Сибириада» по телефону корреспонденту НГС.НОВОСТИ подтвердили, что вода из труб полилась после их прочистки. «У нас потекло уже в подвал, мы вызывали сантехников, и они прочищали [трубы]», — отметили в магазине. Сейчас, по словам собеседницы, вода из труб уже не течёт.


Жители Новосибирска и области часто наблюдают гейзеры, водопады и фонтаны, забившие из труб. Недавно в Калининском районе читательница НГС увидела вырвавшийся из-под земли фонтан.

Ксения Евдокимова
Скриншот с видео
Видео Юлии Лидли

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