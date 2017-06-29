Грабители пробили молодой девушке голову огромным камнем

У Лилии Беловой линейный перелом черепа, множественные гематомы и отёки

Ночью 29 июня на ул. Семьи Шамшиных в Новосибирске неизвестные избили и обокрали 20-летнюю выпускницу колледжа.





Родственники пострадавшей Лилии Беловой рассказали, что девушка готовилась к выпускному в колледже культуры — около часу ночи она подъехала к дому вместе с пакетами, в которых были шампанское, орехи, конфеты учителям. Такси остановилось возле первого подъезда, хотя девушка с родителями живёт в третьем.





«Пакеты поставила на лавку, — рассказала НГС.НОВОСТИ мать пострадавшей Ирина Белова. — Достала телефон и стала светить, чтобы найти ключи, одновременно переписываясь с девчонками "ВКонтакте". Они переживали, как-никак выпускной. Сегодня он был, в 11. Она у нас с красным дипломом закончила».





Боковым зрением Лилия заметила, что к ней подошла девушка. «Спросила покурить, — пересказала сестра студентки Соня Белова. — Лиля сказала, что нет: она у нас не курит. Тут боковым зрением заметила, что на неё замахивается парень чем-то. И всё. Удар. Она падает, её бьют ещё два раза».





Пока нападавший бил девушку, его сообщница выхватила из Лилиных рук пакеты. «Айфон», которым девушка светила, грабители забирать не стали.





«Это просто чудо, что телефон оставили, — заметила мать Лили. — Она мне позвонила, а так неизвестно, сколько бы ещё пролежала, истекая кровью.





Я спустилась, дочь мне на руки кровавая упала, но сознание не потеряла.





Мы сразу вызвали полицию и «скорую». Всё молниеносно произошло просто. Но, кстати, службам спасибо — все сразу приехали».





Со слов матери, у Лилии частичная потеря памяти — студентка рассказала, что с ней случилось, но не смогла вспомнить, откуда приехала. Сейчас память у девушки восстанавливается.





Когда приехала полиция, из дома вышел парень, который видел происходящее из окна. Он рассказал, что злоумышленники скрылись во дворе дома № 30 на ул. Орджоникидзе, передала сестра пострадавшей Соня. «Когда Лилю увезли, я пошла искать её вещи, — продолжает Ирина. — И к тому дому меня потянуло, чутьё какое-то материнское. Смотрю — работают следователи.





Нашли сумку её, все вещи. И камень, которым её ударили, там же был. Весь в крови. И огромный — больше, чем голова доченьки».





Лилия (в центре) с отличием закончила педагогический колледж по специальности «хореограф», собиралась подавать документы в барнаульский университет









Со слов Сони, злоумышленники выкинули все вещи студентки, забрали только права и кошелёк, в котором было 2 тыс. руб.





В пресс-службе ГУ МВД по НСО НГС.НОВОСТИ подтвердили факт преступления. «Сейчас сотрудники полиции проводят необходимые мероприятия по установлению всех обстоятельств и причастных к этому преступлению лиц», — уточнили в ведомстве.





Это не первый случай, когда в регионе отличились грабежом мужчина и женщина. Один из самых резонансных случаев произошёл в Киселёвке (Болотнинский район): молодые люди напали на скупщика металлолома и его 13-летнего помощника, желая завладеть денежными средствами, после убили шашлычника в придорожном кафе, и тоже из-за денег, а через пять часов их задержали полицейские. В этом году, сообщают в полиции, количество грабежей в городе уменьшилось.