Четыре компании из Новосибирска попали в список выгодных франшиз по версии Forbes

Traveler's Coffee в Новосибирске
Traveler's Coffee в Новосибирске

Четыре компании с корнями из Новосибирска вошли в авторитетный рейтинг самых выгодных отечественных франшиз.


Ежегодный топ-25 самых выгодных российских франшиз опубликовал сегодня, 29 июня, журнал Forbes.


В рейтинге оказалось 4 компании с новосибирскими корнями. Самую высокую позицию из них заняла компания Unibrait, которая занимается поставками оборудования и компонентов для нанесения защитных зеркальных покрытий на разные поверхности. Она попала на 4-е место, опустившись на одну позицию по сравнению с прошлогодним рейтингом. Её признали одной из самых быстрорастущих франшиз: компания имеет 83 точки, из которых 24 открыли по франшизе в этом году.


Также в рейтинг попала компания СДЭК, которая занимается экспресс-доставкой грузов, товаров и корреспонденции — 6-е место. По сравнению с прошлогодним рейтингом она потеряла 4 позиции. Из 542 точек, которые работают сейчас, 219 компания открыла в этом году. Это сделало её самой быстрорастущей франшизой в России. 


На 24-м месте расположили новосибирскую компанию 2ГИС, которая выпускает электронные карты и справочники городов. Всего компания открыла 77 точек. 2ГИС также потерял 5 позиций по сравнению с предыдущим рейтингом.


Впервые в рейтинге оказалась сеть кофеен, созданная в Новосибирске, Traveler's Coffee — её поместили на 23-е место. По данным Forbes, сейчас в России работает 82 франчайзинговые точки Traveler's, которые приносят 6 млн руб. прибыли в год. Общая выручка компании достигает 24 млн руб. в год. По данным справочника 2ГИС, в Новосибирске под этой вывеской работает 11 кофеен. Однако сегодня НГС.НОВОСТИ узнали о том, что суд сейчас лишил новосибирских представителей Traveler's Coffee прав на товарный знак.


1-е место в рейтинге, как и в прошлом году, заняла «Лабораторная служба Хеликс» — петербуржская сеть диагностических центров и лабораторных пунктов. На 2-м месте оказался питерский интернет-гипермаркет «Слетать.ру», а на 3-м — челябинская школа скорочтения, каллиграфии, развития памяти для детей и взрослых IQ007.


«Интерес к франчайзингу по-прежнему остается довольно высоким. По данным НАФИ (Национальной ассоциации финансовых исследований), 17 % предпринимателей хотели бы открыть бизнес по франшизе. <...> Для продавца франшизы рост франчайзинговой сети — это возможность масштабировать бизнес, не вкладывая собственные средства. А для покупателя — взять в аренду готовую бизнес-модель и получать помощь и советы от команды владельца франшизы», — отметили составители и добавили, что рейтинг сложили из таких показателей, как число открытых точек, прибыль, выручка и стартовые вложения.

Кирилл Шматков
Фото Стаса Соколова

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