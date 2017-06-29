В Новосибирске открыли завод, где собирают устройства с деталями меньше миллиметра

На заводе по производству волоконно-оптических трансиверов
На заводе по производству волоконно-оптических трансиверов

В Новосибирске заработал завод по производству волоконно-оптических трансиверов — устройств, передающих данные сотовых операторов и интернет-провайдеров.


Как рассказали НГС.НОВОСТИ в компании «ФайберТрейд» (владелец завода), трансивер — это маленькое устройство в металлическом корпусе размером с флешку или сотовый телефон, которое умеет преобразовывать электрический сигнал в оптический и обратно. Это позволяет интернет-провайдерам и операторам сотовой связи передавать информацию.


«От оборудования, в которое вставляется трансивер, он получает электрический сигнал, преобразует его в оптический, далее передаёт оптику в оптоволокно, сигнал по оптоволокну в виде света передаёт на некое расстояние от 200–300 м до 200 км в зависимости от типа оборудования. Далее на другой стороне аналогичный трансивер получает этот световой сигнал, преобразует обратно в электрический и направляет в оборудование, в которое уже непосредственно вставлен приёмный трансивер», — описала работу устройства представитель ООО «ФайберТрейд» Мария Корелина.


Представитель компании пояснила, что приёмные трансиверы вставляются, например, в коммутаторы. «То есть непосредственно с коммутаторов по медным проводам <…> информация передаётся уже к компьютерам, к различным устройствам, которые занимаются уже приёмом и передачей информации человеку», — уточнила Мария Корелина.


Трансивер и печатная плата с электронными и оптическими компонентами
Трансивер и печатная плата с электронными и оптическими компонентами


Производство этих устройств открылось в июне на ул. Добролюбова на территории завода «Электросигнал», где компания «ФайберТрейд» арендует часть здания. В компании заявили, что это первый в России завод по производству волоконно-оптических трансиверов. До его открытия трансиверы и комплектующие для их производства на российский рынок поставляли только иностранные фирмы.


В «ФайберТрейд» считают, что начать выпускать волоконно-оптические трансиверы российским бизнесменам мешало то, что это сложное и высокотехнологичное производство, которое требует дорогого оборудования. Кроме того, в производстве используются электронные компоненты, размеры которых не превышают 0,6х0,3мм.


Как пояснила Мария Корелина, трансивер состоит из печатной платы, а также оптического приёмника и оптического передатчика, которые помещаются в металлический корпус. Кроме того, на финальном этапе производства в трансивер «зашивается» софт, который позволяет трансиверу взаимодействовать с оборудованием.


Сотрудники компании загружают софт в печатную плату
Сотрудники компании загружают софт в печатную плату


В компании «ФайберТрейд» пояснили, что все компоненты и софт для трансиверов разработали их сотрудники. Но из-за того что в России нет технологий для производства всех нужных деталей, часть комплектующих, печатные платы и корпуса компания вынуждена заказывать заграничным производителям. Собирают трансиверы в Новосибирске.


Как рассказали в отделе маркетинга ООО «ФайберТрейд», за день десяток их специалистов могут выпустить до 300 трансиверов. Стоимость готовых устройств варьируется от 5 долл. до нескольких тысяч долларов в зависимости от модели. В отделе маркетинга утверждают, что трансиверы новосибирского производства сопоставимы по цене с зарубежными аналогами.


«На данный момент мы реализуем нашу продукцию в России. Наши потребители — это крупные телекомоператоры, интернет-провайдеры, владельцы дата-центров и центров обработки данных», — рассказали в ООО «ФайберТрейд».


Всего в компании работают 45 человек — 22 инженера-разработчика, 12 инженеров производства и офисные сотрудники. Компания на рынке с 2010 года. До того как наладить выпуск своих волоконно-оптических трансиверов, она занималась поставкой аналогичного оборудования из Китая, пояснили в отделе маркетинга компании «ФайберТрейд».


Это не первое новое производство, открывшееся в Новосибирской области в этом году. Ранее компания «БЕЛЛА Сибирь» запустила в Новосибирске первую линию производства бумажных платков. А компания «ВПК-Ойл» занялась производством битума на принадлежащем ей Коченёвском НПЗ.

Ольга Хмелевская
Фото предоставлены компанией «ФайберТрейд»

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