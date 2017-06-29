После Дня города власти забыли шатёр на парковке в центре
Белая палатка без опознавательных знаков уже 4 дня стоит на парковке на ул. Ленина — новосибирские власти забыли убрать её после Дня города.
По наблюдению корреспондента НГС.НОВОСТИ, во время празднования дня рождения Новосибирска в этой палатке размещалась различная аппаратура.
После праздника «шатёр» остался стоять на парковке возле здания на ул. Ленина, 12. Внутри палатка совершенно пустая. Судя по фотографиям с мест, где проводили праздничные мероприятия, такая палатка была в городе не одна — очевидно, их ставили организаторы праздника.
Корреспондент НГС.НОВОСТИ обратилась в мэрию и попросила пояснить, почему палатку ещё не убрали.
В этом году на время празднования Дня города власти сделали ул. Ленину пешеходной. О том, как новосибирцы гуляли по улице и веселились, можно прочитать в онлайн-репортаже НГС со Дня города.
Ксения Евдокимова
Фото Алексея Кошлякова