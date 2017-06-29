Депутаты потребовали уволить начальника департамента лесного хозяйства

Вячеслав Дубовицкий
Вячеслав Дубовицкий

Депутаты Новосибирской области обратились к губернатору Владимиру Городецкому с требованием уволить главу департамента лесного комплекса Вячеслава Дубовицкого.


Такое решение они приняли сегодня, 29 июня, на сессии Законодательного собрания области.

Депутаты подняли вопрос о снятии с постов зампреда правительства, министра сельского хозяйства Василия Пронькина и главы департамента лесного хозяйства Вячеслава Дубовицкого после истории, связанной с арендой 258 гектаров Тогучинского леса.


По информации депутатов, «Тогучинский лесопромышленный комбинат» получил право арендовать на 49 лет лесные земли в Тогучинском и Болотнинском районах. Арендная плата должна была составить больше 11 млн руб. в год. Решение о сдаче в аренду лесного участка принял Вячеслав Дубовицкий. Эту сделку должен был проконтролировать Василий Пронькин. Губернатору стало известно о принятом решении уже после прошедшего аукциона. 

Инициатором увольнения Пронькина и Дубовицкого стал депутат облпарламента Олег Сметанин. Однако губернатор поддержал Пронькина, назвав его «хорошим профессионалом». В итоге депутаты голосовали только за предложение уволить Вячеслава Дубовицкого. 47 человек из 66 присутствующих выступили за.


На сессии Владимир Городецкий заявил, что был разочарован тем, что не узнал вовремя о сделке. Он решил лишить Пронькина поста зампреда правительства и расторгнуть договор с «Тогучинским лесопромышленным комбинатом». По словам главы региона, сам Пронькин признал свою недоработку. 


Вячеслав Дубовицкий, выступая перед депутатами, объяснил своё решение исполнением федеральной программы по освоению лесов. По словам чиновника, в программе указано, что площадь сданных в аренду лесов в регионе должна составлять 30 %, а сейчас арендаторы обслуживают только 12 % лесов. 


В этом году в правительстве области уже сменили нескольких руководителей профильных министерств. Среди них оказался, например, министр транспорта Сергей Титов. В начале марта он покинул кресло главы ведомства. Теперь Титов руководит «Сибмостом». А в конце марта со своего поста ушла начальник управления по делам ЗАГС Новосибирской области Людмила Дядченко. Она занимала эту должность с 2004 года.  

Ольга Власова
Фото dlh.nso.ru

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