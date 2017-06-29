Сибирячка в розовом сарафане пропала по дороге на пляж
Днём 29 июня полиция сообщила о пропаже 40-летней Елены Кривоносовой, жительницы левобережья Новосибирска.
«Она уехала вечером 26 июня на пляж ОбьГЭС на своей машине, домочадцы её больше не видели — она живёт вместе с мамой с дочкой. Её дочь подала заявление о пропаже в полицию спустя 3 дня — мы думали, что три дня нужно ждать.
Пропасть и не сообщить — не в её правилах, такого никогда не бывало. Она должна была выйти на работу 28-го числа, но её там не видели. Может у неё и были ухажёры, но я про них не знала. Машину ещё тоже не нашли»,
— рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ сестра исчезнувшей женщины.
Согласно данным ГУ МВД по НСО, женщина проживает в частном доме в Ленинском районе — на ул. Пушкарёва, 75. В день пропажи она была одета в розовый сарафан и белые босоножки, на пляж уехала на своей машине Toyota RAV4 чёрного цвета, 2002 года выпуска, госномер — В 345 СН, 35-й регион.
«При себе имела чёрную сумку, паспорт, документы на автомобиль, банковские карты, сотовый телефон», — добавили в полиции.
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По данным родственников, последний раз телефон пропавшей был отслежен в Первомайском районе.
«26 июня она познакомилась на сайте знакомств, неизвестно на каком сайте — у неё все знакомства были в телефоне. Съездила на свидание, потом приехала домой, собрала вещи, маме сказала, что поехала на пляж, и после этого её никто не видел»,
— добавили родственники.
Сейчас к поискам подключились поисковые отряды «Доброспас» и «Лиза Алерт».
Днём ранее редакция НГС.НОВОСТИ сообщала о другом исчезнувшем новосибирце — 21 июня пропал 24-летний Денис Паутов. Родственники уверяют, что юноша мог плюнуть на всё и, никого не предупредив, уехать в путешествие.
Мария Шевлягина
Фото предоставлены пресс-службой ГУ МВД по НСО