Суд передал права на бренд Traveler's Coffee новому владельцу

Фото Стаса Соколова





Директор компании «Трэвелерс кофе Москва» Анвар Пириев разослал франчайзи сети Traveler's Coffee письмо, в котором объявил себя владельцем этого торгового знака, созданного в Новосибирске.





Как сказано в сообщении, «спор в отношении правообладателя бренда и торгового знака Traveler’s Coffee по праву предоставления бренда на основании договоров коммерческой концессии закончен». Теперь ООО «Трэвелерс кофе Москва» является единственным законным правообладателем товарного знака Traveler’s Coffee на территории РФ, Казахстана, Азербайджана и Украины.





Пириев ссылается на решение Суда по интеллектуальным правам (опубликовано на сайте суда) от 27 июня 2017 года. Этот документ отменил принятое ранее решение Девятого арбитражного апелляционного суда об отмене решения Арбитражного суда города Москвы от 16 января 2017 года.





Тогда, в январе, суд признал законность перехода прав на торговый знак Traveler's Coffee к компании Анвара Пириева «Трэвелерс кофе Москва» от кипрской компании Traveler's Coffee International limited, который был зарегистрирован Росреестром в октябре 2016 года.







Анвар Пириев. Фото Стаса Соколова





В письме Пириев сообщает франчайзи, что все договоры, заключённые партнерами сети с «Трэвелерс кофе Москва», остаются в силе, и предлагает «в целях упрощения процедуры взаимодействия просим связаться с ответственными сотрудниками» своей компании.







Руководитель ООО «Трэвелерс кофе» (представитель Traveler's Coffee International limited в Новосибирске) Евгений Михиенко сообщил корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что его компания не согласна с последним решением и будет его обжаловать в Верховном Суде РФ. Кроме того, как отметил Михиенко, Traveler's Coffee Itd до сих пор не получил деньги, которые должны были быть переведены ей по договору о передаче прав на бренд (который владельцы Traveler's Coffee Itd оспаривают), так что у кипрской компании есть ещё одна причина считать этот договор недействительным, подчеркнул Михиенко.







Сеть Traveler's Сoffee была основана в Новосибирске в конце 1990-х американцем Кристофером Тара-Брауном. В начале 2000-х к проекту присоединился Анвар Пириев, который был совладельцем компании и занимался преимущественно развитием сети по франчайзингу. В 2015 году Тара-Браун был отстранён от управления основными владельцами — инвесторами компании, которым принадлежит Traveler's Сoffee Ltd. Сейчас под брендом Traveler's Coffee работает 117 кофеен в России, Казахстане и на Украине.