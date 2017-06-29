УАЗ Росгвардии спешил на срочный вызов и попал в аварию на перекрёстке

Авария произошла днём 29 июня в Октябрьском районе

Днём 29 июня в Октябрьском районе Новосибирска столкнулись Mazda3 и УАЗ.





ДТП произошло около 12:30.





«Я стояла на ул. Никитина, переходила перекрёсток через ул. Кирова. Вдруг слышу сигнал сирены — УАЗик несётся по "встречке", проехал на красный свет и выехал на перекрёсток. Так как другой поток машин начал движение, произошла авария. Я в этот момент отвлеклась — слышу громкий удар, я опешила, подошла к водителю "Мазды". Водитель сидел в машине потерянный, у него руки трясутся, весь в испарине», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ девушка-очевидица аварии.





Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по НСО, УАЗ принадлежит управлению Росгвардии по Новосибирской области.







«Экипаж двигался с проблесковыми маячками — в квартире на ул. Лескова сработала охранная сигнализация, они ехали туда», — сообщили в пресс-службе Росгвардии по НСО.







Авария привела к затору на ул. Никитина в сторону ул. Кирова. Согласно данным Яндекс.Пробки, на подъезде к перекрёстку этих улиц скорость движения составляет 10 км/ч.







Авария привела к затору на ул. Никитина





Сегодня авария с фурой привела к другой пробке в центре Новосибирска, рядом с зоопарком. На перекрёстке с ул. Стасова водитель фуры при перестроении не заметил «Тойоту» и притёр её, движение на этом участке дороги до сих пор затруднено.