УАЗ Росгвардии спешил на срочный вызов и попал в аварию на перекрёстке

Авария произошла днём 29 июня в Октябрьском районе
Авария произошла днём 29 июня в Октябрьском районе

Днём 29 июня в Октябрьском районе Новосибирска столкнулись Mazda3 и УАЗ.


ДТП произошло около 12:30.


«Я стояла на ул. Никитина, переходила перекрёсток через ул. Кирова. Вдруг слышу сигнал сирены — УАЗик несётся по "встречке", проехал на красный свет и выехал на перекрёсток. Так как другой поток машин начал движение, произошла авария. Я в этот момент отвлеклась — слышу громкий удар, я опешила, подошла к водителю "Мазды". Водитель сидел в машине потерянный, у него руки трясутся, весь в испарине», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ девушка-очевидица аварии.


Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по НСО, УАЗ принадлежит управлению Росгвардии по Новосибирской области. 


«Экипаж двигался с проблесковыми маячками — в квартире на ул. Лескова сработала охранная сигнализация, они ехали туда», — сообщили в пресс-службе Росгвардии по НСО. 


Авария привела к затору на ул. Никитина в сторону ул. Кирова. Согласно данным Яндекс.Пробки, на подъезде к перекрёстку этих улиц скорость движения составляет 10 км/ч.


Авария привела к затору на ул. Никитина
Авария привела к затору на ул. Никитина


Сегодня авария с фурой привела к другой пробке в центре Новосибирска, рядом с зоопарком. На перекрёстке с ул. Стасова водитель фуры при перестроении не заметил «Тойоту» и притёр её, движение на этом участке дороги до сих пор затруднено.

Мария Шевлягина
Фото vk.com/incident_nsk

Прочтений: 6681
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (44)44
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено