Над Новосибирском заметили красивые серебристые облака

Новосибирский фотограф сделал красивый снимок необычного атмосферного явления — на его камеру попали серебристые облака.





Олег Кугаев сделал снимок в ночь на 29 июня





Фотограф Олег Кугаев рассказал НГС.НОВОСТИ, что сделал снимок в ночь на 29 июня. «Снимал с Горского жилмассива, слева от метромоста, на профессиональную камеру Canon Mark II», — пояснил Олег.







Завотделом информационных и инновационных технологий Сибирского регионального научно-исследовательского гидрометеорологического института (СибНИГМИ) Валерий Токарев пояснил корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что на снимке — мезосферные серебристые облака.





Учёные о них знают не так много, потому что такие облака находятся на границе с ближним космосом. Самолёты, аэростаты и космические корабли до них не долетают. За серебристыми облаками можно только наблюдать на расстоянии — с Земли и из космоса.





По словам Валерия Токарева, серебристые облака не несут никакую информацию о погоде, от привычных облаков их отделяет два широких атмосферных слоя — мезосфера и стратосфера.





«Явление это не слишком редкое, но такой интенсивности наблюдается все-таки нечасто. За городом фото было бы ещё более впечатляющим», — отметил эксперт.





Олег Кугаев рассказал НГС.НОВОСТИ, что профессионально занимается фотографией и видеосъемкой больше 20 лет. «Я работаю оператором на телеканале "Живая Планета", программа "Всё как у зверей". Мы ездим по миру и снимаем природу и животных. Параллельно я снимаю фотовыставки. Также, когда есть время, езжу по Новосибирской области, на Алтай, ближе к Монголии, снимаю природу», — рассказал Олег и поделился тем, что в перспективе хочет сделать книгу о природе Новосибирской области.





Завтра, 30 июня, в Городском центре изобразительных искусств, открывается фотовыставка Олега «Отражения в Индии». На ней можно будет увидеть снимки фотографа, сделанные им год назад в Индии.





Новосибирцы нередко наблюдают любопытные атмосферные явления. Не так давно в небе над городом можно было увидеть большое кучево-дождевое облако, похожее на башню. А в конце прошлого года на камеры новосибирцев попало лунное гало и «зимняя радуга».





Кроме Олега Кугаева в Новосибирске живут и другие талантливые фотографы, за творчеством которых следит редакция НГС.НОВОСТИ. Так, в середине июня Антон Уницын поделился с редакцией снимками белоснежных яхт, которые он сделал в Хорватии.