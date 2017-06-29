Скандально известный боец Расул Мирзаев приехал в Новосибирск

Расул Мирзаев
Расул Мирзаев

Расул Мирзаев, известный тем, что был освобожден в зале суда после того, как выслушал приговор за неосторожное убийство, показал в Новосибирске мастер-класс. 


Мирзаев приехал в Новосибирск перед международным турниром по смешанным единоборствам Fight Nights Global 69, который пройдет 30 июня в ЛДС «Сибирь». Биться на турнире  Мирзаев не будет, зато он согласился продемонстрировать свои навыки в центре города. Чтобы увидеть известного бойца, на площадке за Новосибирским краеведческим музеем собрались несколько десятков человек, в том числе и дети.


Расул Мирзаев провёл для пришедших разминку и показал несколько приёмов, после чего сфотографировался со всеми желающими и раздал автографы. По наблюдению корреспондента НГС.НОВОСТИ, мастер-класс продолжался около 10 минут.



Участники мастер-класса
Участники мастер-класса


Расулу Мирзаеву 31 год, он чемпион России по MMA в весе до 60 кг, обладатель Кубка мира по панкратиону, чемпион мира по боевому самбо.


Кроме спортивных достижений Расул Мирзаев известен тем, что был обвиняемым по делу о гибели 19-летнего студента Ивана Агафонова: в 2011 году после драки у клуба «Гараж» Агафонов ударился головой об асфальт, в больнице впал в кому и скончался. По информации ТАСС, по делу провели пять экспертиз, и ни одна из них не установила взаимосвязи непосредственно между ударом спортсмена и гибелью студента. Суд постановил осудить Расула Мирзаева за убийство по неосторожности на 2 года ограничения свободы, спортсмена освободили в зале суда.


В конце декабря 2016 года Расул Мирзаев на юге Москвы подвергся нападению трех неизвестных: спортсмена избили и ранили из пистолета. После происшествия бойца доставили в больницу и прооперировали.


Известные спортсмены приезжают в Новосибирск во время соревнований и иногда встречаются с болельщиками. Например, такую встречу с новосибирцами в кафе устраивал лидер сборной России по биатлону Антон Шипулин.

Ксения Евдокимова
Фото и видео Густаво Зырянова

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