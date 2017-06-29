Скандально известный боец Расул Мирзаев приехал в Новосибирск

Расул Мирзаев

Расул Мирзаев, известный тем, что был освобожден в зале суда после того, как выслушал приговор за неосторожное убийство, показал в Новосибирске мастер-класс.





Мирзаев приехал в Новосибирск перед международным турниром по смешанным единоборствам Fight Nights Global 69, который пройдет 30 июня в ЛДС «Сибирь». Биться на турнире Мирзаев не будет, зато он согласился продемонстрировать свои навыки в центре города. Чтобы увидеть известного бойца, на площадке за Новосибирским краеведческим музеем собрались несколько десятков человек, в том числе и дети.







Расул Мирзаев провёл для пришедших разминку и показал несколько приёмов, после чего сфотографировался со всеми желающими и раздал автографы. По наблюдению корреспондента НГС.НОВОСТИ, мастер-класс продолжался около 10 минут.











Участники мастер-класса





Расулу Мирзаеву 31 год, он чемпион России по MMA в весе до 60 кг, обладатель Кубка мира по панкратиону, чемпион мира по боевому самбо.







Кроме спортивных достижений Расул Мирзаев известен тем, что был обвиняемым по делу о гибели 19-летнего студента Ивана Агафонова: в 2011 году после драки у клуба «Гараж» Агафонов ударился головой об асфальт, в больнице впал в кому и скончался. По информации ТАСС, по делу провели пять экспертиз, и ни одна из них не установила взаимосвязи непосредственно между ударом спортсмена и гибелью студента. Суд постановил осудить Расула Мирзаева за убийство по неосторожности на 2 года ограничения свободы, спортсмена освободили в зале суда.







В конце декабря 2016 года Расул Мирзаев на юге Москвы подвергся нападению трех неизвестных: спортсмена избили и ранили из пистолета. После происшествия бойца доставили в больницу и прооперировали.







Известные спортсмены приезжают в Новосибирск во время соревнований и иногда встречаются с болельщиками. Например, такую встречу с новосибирцами в кафе устраивал лидер сборной России по биатлону Антон Шипулин.