Сибирячка обнаружила в квартире редкую дальневосточную змею

Змея забралась в квартиру на ул. Зорге поздно вечером 28 июня

Вечером 28 июня около 23:55 жительница Новосибирска обнаружила в своей квартире на ул. Зорге змею. Перепугавшись, сибирячка вызвала спасателей.





«Женщина живёт в квартире на ул. Зорге, обнаружила вечером у себя дома маисового полоза — это дальневосточный вид змеи, в наших краях не обитает, чья-то, наверное. Змея не опасная и не ядовитая, спасатели МАСС спокойно забрали рептилию. Ночью её в зоопарк отправить не получилось, сегодня передадим в зоопарк. Девать её больше некуда, а уничтожать — не в наших правилах», — рассказал заместитель начальника спасателей МАСС Константин Максимов.









Спасатели предположили, что рептилия могла пробраться в квартиру через вентиляцию, по балкону или через трубы канализации.







Не так давно другая редкая рептилия пробралась к ничего не подозревающей девушке в квартиру — хозяйка квартиры обнаружила в доме на ветке комнатного цветка хамелеона. И тоже вызвала спасателей МАСС, которые забрали ящерицу к себе. Спустя пару часов владелица хамелеона нашлась и забрала своего питомца.

