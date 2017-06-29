Магазин, который протаранила девушка на «Субару», сделал забавную вывеску

«Припаркованная» иномарка на ступенях магазина

Магазин гаджетов «Алло, мама» в Новосибирске, в который едва не въехала девушка на «Субару», решил сделать скидку покупателям, которым удастся поставить машину рядом с торговой точкой.







Баннер «Приппаркуй Subaru — получи скидку 30 %» появился под вывеской магазина вчера, 28 июня.





«Решили воспользоваться ситуацией и предоставить до конца июля скидку всем (не только водителям «Субару» — это для привлечения внимания), кто сможет припарковаться рядом с домом по ул. Каменская, 78/2. Здесь, на перекрёстке у Центрального рынка, очень плотное движение, и поставить машину на парковке рядом с магазином — большая удача», — рассказал НГС.НОВОСТИ маркетолог магазина.





Фотосессия 28 июня





Момент ДТП





ДТП случилось утром 25 июня. Девушка за рулём «Субару Импреза» ехала по ул. Каменская. Девушка повернула руль направо и скатилась по ступеням, ведущим ко входу в магазин «Алло, мама» на ул. Каменская, 78/2.







История закончилась хеппи-эндом. «Вчера, 28 июня, девушка пришла к нам. Мы познакомились с ней, подарили букет цветов и устроили фотосессию. Никакие судебные иски решили не подавать», — рассказали в торговой точке.





Новосибирские магазины нередко используют нестандартные рекламные ходы для привлечения покупателей. Например, в конце прошлого года необычную акцию придумали в строительной компании «Стрижи». Менеджер фирмы всю дорогу рассказывал пассажирам маршрутки байки и анекдоты взамен платы за проезд. А бар «Рок Сити» в начале года объявил об акции для мужчин, которые не носят бороды.