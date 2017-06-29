Новосибирец обнаружил ссылку на порносайт на картах 2ГИС

Новосибирец обнаружил в справочнике 2ГИС ссылку на порносайт

Новосибирец обнаружил в справочнике 2ГИС сайт с порнографией — как он рассказал журналистам НГС.НОВОСТИ, ссылка, которая привела его на сайт с видео для взрослых, была размещена под названием аптеки, расположенной в одном из жилых домов на ул. Ватутина. Корреспондент НГС.НОВОСТИ нашла в справочнике этот дом и фирму и убедилась, что гиперссылка действительно ведёт на сайт с порнороликами.





Представитель аптеки Вячеслав Светлов заявил НГС, что в указанном доме на ул. Ватутина действительно есть их офис — там пункт выдачи заказов. Сайт с тем же адресом, который сейчас указан в 2ГИС, на самом деле раньше принадлежал новосибирскому представительству этой сети аптек. Но к его новому наполнению аптека отношения не имеет.





«Правда, перекидывает вообще куда-то в неизвестное место, т.е. он уже открывает по ссылке не мой сайт, а вообще другой», — удивился Светлов, перейдя по ссылке.







По словам мужчины, он «проворонил» эту ситуацию, так как «вообще давно» не заходил на свой сайт. Как пояснил Вячеслав Светлов, в этом не было необходимости, потому что у аптеки есть ещё два сайта, один из которых сейчас актуален. К тому же чаще всего клиенты предпочитают звонить в аптеку по телефону.





В пресс-службе компании «2ГИС» НГС.НОВОСТИ рассказали, что этот интернет-магазин появился в справочнике недавно. «Перед его размещением в 2ГИС наши специалисты проверили справочную информацию и, конечно, сайт на соответствие нормам — на момент публикации в сервисе он содержал информацию надлежащего характера. Возможно, позже он был взломан», — предположили в «2ГИС».







Авторы справочника добавили, что после звонка журналистов НГС.НОВОСТИ уже удалили интернет-магазин из онлайн-версии 2gis.ru. Для обновления информации в приложениях понадобится чуть больше времени.







В прошлом году похожая ситуация произошла в соседнем Красноярске. Правда, там ссылку на сайт с порнографией горожане заметили на портале правительства Красноярского края.