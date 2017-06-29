Мэрия отсудила у снегоплавильной станции 2 миллиона рублей

Снегоплавильная станция на ул. Федосеева

27 июня Арбитражный суд НСО решил, что компания «Строй-сервис», управляющая снегоплавильной станцией, обязана выплатить мэрии города около 1,8 млн руб.





Эти деньги компания должна мэрии за то, что пользовалась станцией на ул. Федосеева, 10/1 с декабря 2015 года по февраль 2017 года.





Мэрия потребовала с компании в суде около 1,7 млн руб. как за неосновательное обогащение, а также около 100 тыс. руб. за пользование чужими деньгами с декабря 2015 года по февраль 2017 года.





Снегоплавильная станция частично принадлежит мэрии, частично «Строй-сервису». Мэрия оказалась недовольна тем, что «Строй-сервис» пользуется её имуществом — долей в станции, но не платит за это.





27 июня суд удовлетворил иск мэрии и обязал «Строй-Сервис» выплатить долг. Текст решения опубликован на сайте Арбитражного суда НСО. При этом муниципалитет сам должен «Строй-сервису» крупную сумму.





Согласно материалам дела, в декабре 2016 года мэрия уже выигрывала подобный суд у «Строй-Сервиса», тогда компания заплатила муниципалитету за пользование снегоплавильной станцией на ул. Федосеева схожую сумму — 1,7 млн неосновательного обогащения и 64 тыс. руб. процентов за пользование чужими денежными средствами (в период с ноября 2014 года по декабрь 2015 года).





После того, как «Строй-Сервис» вновь отказался платить, мэрия опять подала в суд. «По утверждению истца, ответчик продолжает использование объекта (снегоплавильной станции), извлекая из оборудования полезные свойства и получая собственную выгоду», — сказано в новом решении суда.





В суде «Строй-Сервис» аргументировал свою позицию тем, что власти сами должны компании гораздо больше. В мае «Строй-Сервис» отсудил у Дорожно-эксплуатационного учреждения (ДЭУ) № 1 и департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии 72 млн руб. за утилизацию 800 тыс. куб. м снега с дорог города (в 2016 году стороны заключили муниципальный контракт, который мэрия не оплатила).





По мнению «Строй-Сервиса», именно «недобросовестное поведение» ДЭУ и отказ от платы за утилизацию снега «послужили основанием для возникновения задолженности» компании перед мэрией в этом году, сказано в документе. В суде компания заявила, что истец, т.е. мэрия, злоупотребляет правом.





Тем не менее суд отверг эти аргументы.





С точки зрения правосудия, долг в 72 млн не имеет отношения к данному делу, в частности, из-за несовпадения субъектного состава лиц — в этот раз истцом выступила мэрия Новосибирска, а 72 млн задолжали ДЭУ и департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.





«Обязательства по оплате утилизации снега носят самостоятельный характер, не связанный с обязательствами из использования объекта — снегоплавильной станции», — написано в решении суда. Злоупотребления правом суд также в деле не нашёл, объяснив это тем, что истец сам восстанавливал свои нарушенные права, а не пытался причинить вред ответчику.





Таким образом, суд обязал выплатить ООО «Строй-Сервис» мэрии около 1,8 млн руб. Решение может быть обжаловано в апелляционном суде.





НГС.НОВОСТИ направили запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать решение суда. В компании «Строй-Сервис» отказались комментировать разбирательство, порекомендовав связаться с директором предприятия, однако телефон Евгения Николаенко не ответил.





Первая снегоплавильная станция заработала недалеко от новосибирского ТРЦ «Сибирский Молл», на ул. Федосеева, в декабре 2013 года. В начале 2017 года в Ленинском районе города заработала вторая снегоплавильная станция. Однако пока вокруг этих объектов в суде разгораются споры, возле Горского жилмассива огромная куча снега пыталась растаять сама вплоть до начала июня.