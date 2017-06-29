В Новосибирской области резко подскочило число больных гепатитом А

Специалисты называют рост заболеваемости гепатитом «эпидемическим подъёмом»
Специалисты называют рост заболеваемости гепатитом «эпидемическим подъёмом»

Опубликованы данные о заболеваемости населения Новосибирской области — сибиряки стали чаще заболевать гепатитом А, но врачи бить тревогу не торопятся. 


Информацию о количестве заболевших опубликовал Новосибирскстат со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.


Статистики зафиксировали снижение числа заболевших сальмонеллёзом, гепатитом С, сифилисом, клещевым энцефалитом и клещевым боррелиозом. 


По их данным, в мае этого года новосибирцы стали чаще заболевать острыми кишечными болезнями (за месяц ими заболели 1833 человека против 1496 в мае 2016 года), туберкулёзом (212 человек против 190), ВИЧ (300 человек против 260), коклюшем (6 человек против 1) и ОРВИ (52,1 тыс. человек против 48 тыс.). 


Особенно резко за год увеличилось число заболевших гепатитом А — в 9,3 раза больше по сравнению с данными за май 2016 года. Такой диагноз в мае 2017 года поставили 28 новосибирцам.


Главный инфекционист НСО Лариса Позднякова рассказала НГС.НОВОСТИ, что за 5 месяцев этого года гепатит А диагностировали 159 жителям города и области — в 2 раза больше, чем в прошлом году. Однако, по её словам, это «штатная ситуация».


«Вирусы гепатита А всегда имеют периоды своей активности. Каждые 5–7 лет есть эпидемический подъём заболеваемости, это связано с биологией, с активностью самого вируса внутри его экосистемы. И у нас на протяжении последних лет была очень низкая заболеваемость гепатитом, но сегодня мы находимся в пиковой эпидемической подъёмности. Это штатная ситуация. <...> Если посмотреть на тех людей, которые заболели, в социальных и профессиональных группах населения, — это были неорганизованные дети, их 24 %. Дети болеют чаще, чем взрослые, потому что к 40 годам, как правило, какой-то иммунитет формируется», — объяснила Лариса Позднякова.


По её словам, попадая к человеку, вирус может не проявляться в течение 30 дней. Однако затем он развивается по типу ОРВИ, как правило, появляется потемнение мочи и жёлтая окраска кожи и белковой оболочки глаз — желтуха. В качестве профилактики людям предлагают вакцины.


Главный инфекционист региона добавила, что чаще всего гепатит А передаётся через овощи, фрукты и сухофрукты, которые привозят из стран СНГ. К примеру, этой весной новосибирцев предупреждали о гепатите в вяленой дыне.

Кирилл Шматков
Фото Анны Золотовой

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